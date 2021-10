Premio Pierangelo Bertoli annunciata la giuria

Share Facebook

La Direzione Artistica del Premio Pierangelo Bertoli, composta da Alberto Bertoli e Riccardo Benini, annuncia la composizione della Giuria che sabato 16 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Storchi di Modena, si occuperà di decretare il Vincitore della Sezione Nuovi Cantautori.

La Giuria sarà composta da: Fio Zanotti, arrangiatore, produttore e direttore d’orchestra; John Vignola, giornalista e conduttore radiofonico di Rai Radio 1; Bruna Pattacini, compagna di una vita di Pierangelo Bertoli; Paola Gallo, giornalista e fondatrice del sito Onde Funky; Mirco Pedretti, responsabile Giovani e Cultura Arci Modena; Andrea Bonomo, compositore di canzoni di successo per Eros Ramazzotti, Annalisa e Paola Turci; Marco Baroni, autore di celebri brani di Nek; Daniele Soragni, storica firma di Sorrisi & Canzoni e autore televisivo; Alberto Bertoni, produttore discografico e autore.

«Siamo molto soddisfatti di poter contare anche quest’anno su una Giuria di grande livello qualitativo e di grande competenza in materia – dichiarano Alberto Bertoli e Riccardo Benini – Tra questi accogliamo con entusiasmo qualche gradita novità».

Di seguito gli otto finalisti della sezione Nuovi Cantautori:

DANIELE DE GREGORI da Roma con il brano “Prima gli italiani”

ASSIA FIORILLO da Napoli con “Io sono te”

FOSCARI da Roma con “Dare per scontato il mare”

FRANZ da Monza con “Gli specchi”

ALBERTO GIOVINAZZO da Potenza con “Pastori di greggio”

JOY da Siena con “Come Billie Holiday”

LORENZO SANTANGELO da Novara con “Inesistente”

STONA da Alessandria con “Io sono Marco”

In occasione della serata finale del Premio Pierangelo Bertoli gli artisti emergenti della sezione Nuovi Cantautori avranno la preziosa opportunità di esibirsi accompagnati da una band diretta da Marco Dieci alle tastiere e chitarra, Moreno Bartolacelli alle tastiere, Gigi Cervi al basso, Guido Pelati alla chitarra, Marco Bolgiani alla batteria e Monica Guidetti ai cori.

Al Vincitore sarà riconosciuto un premio in denaro del valore di € 3.000,00, conferito dal Premio Pierangelo Bertoli e dal Circolo Culturale Montecristo che organizza l’evento. Il Primo classificato parteciperà inoltre, in qualità di ospite, a manifestazioni di prestigio del settore che si svolgeranno in Italia nel 2022.

Grazie alla collaborazione con ACEP-UNEMIA, uno degli 8 finalisti potrà aggiudicarsi un Premio del valore di € 1.000,00 a sostegno della propria attività formativa, musicale e/o discografica. Anche quest’anno, grazie a NUOVO IMAIE, verrà corrisposto a uno degli 8 Finalisti della sezione Nuovi Cantautori un premio di € 10.000,00 finalizzato alla realizzazione di un tour.

Per la sezione Big, il Premio Pierangelo Bertoli 2020 va a ROBY FACCHINETTI; il Premio Pierangelo Bertoli “Per Dirti t’Amo” lo vince Diodato; il Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro” va a Enzo Avitabile, infine il Premio Pierangelo Bertoli “A Muso Duro” a Maria Antonietta.

Tutti gli Artisti saranno presenti sul palco del Teatro Storchi per esibirsi.

In ottemperanza al nuovo decreto che prevede una capienza al 100% per i luoghi di cultura come cinema e teatri, sono in vendita nuovi biglietti di posti di prim’ordine, acquistabili presso il Teatro Storchi di MODENA (Largo Garibaldi, 15) e su Vivaticket.

Ingresso € 28,00 platea, € 25,00 palchi, € 23,00 balconata, € 20,00 Prima Galleria, € 15,00 Seconda Galleria. Per informazioni contattare i numeri 059331355 o 0592136021.

Il Premio Pierangelo Bertoli è indetto dalla Associazione Culturale Montecristo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Comune di Sassuolo, con la collaborazione di BPER Banca, Cantine Riunite & Civ, Arci Nazionale Circuito Musicale, Arci Real, Arci Modena coordinata da Mirco Pedretti, Acep-Unemia, Nuovo Imaie e TRCˋ ER24 (canale 518 della piattaforma SKY e TivuSat).