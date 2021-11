Sophie and The Giants con Benny Benassi e Dardust con il singolo “Golden Nights”

L’artista multiplatino regina delle classifiche radio SOPHIE AND THE GIANTS unisce le forze al DJ e producer da Grammy BENNY BENASSI e all’hitmaker DARDUST per il nuovo esplosivo singolo “GOLDEN NIGHTS”, da oggi disponibile in tutte le piattaforme digitali (https://vir.lnk.to/goldennights ).

Per la prima volta le radio italiane hanno avuto un’anteprima di ben 3 settimane: il singolo, infatti, è stato presentato in esclusiva radiofonica con 3 settimane di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale ed è già tra le 20 canzoni più programmate in Italia.

Un brano di pura energia ed evasione, “GOLDEN NIGHTS” è un invito intrigante ad inseguire la vita, a lasciarsi travolgere intensamente dal momento, specie quando si è in compagnia di qualcuno di speciale.

“Volevo che questa canzone aiutasse le persone a dimenticare il mondo che le circonda” spiega SOPHIE, l’artista rivelazione dell’anno. “Riguarda quei momenti in cui l’unica cosa che conta sei tu e l’altra persona.”

Curiosa, inoltre, la genesi della canzone: “GOLDEN NIGHTS” nasce infatti dall’idea di “Without You”, la ballata più intimista contenuta nel precedente album “S.A.D. Storm and Drugs” di DARDUST, e “step by step è diventato un brano electro pop, con il riff di piano che apre ad una dimensione magica, impreziosita dalla voce unica e dal songwriting di Sophie and The Giants”.

Il DJ e producer vincitore ai Grammy BENNY BENASSI – uno dei più grandi talenti musicali italiani riconosciuti a livello internazionale che ha infatti prodotto successi per Madonna, Chris Brown e tanti altri- e il compositore e produttore multiplatino DARDUST, sono abili maestri nel dare risalto all’inconfondibile voce di SOPHIE in una traccia dove sonorità dance incontrano melodie più pop.

Il sound design del brano è arricchito inoltre dall’interessante tocco di ASTRALITY, rising star della scena elettronica italiana. Il risultato è una collaborazione che ha tutte le caratteristiche per conquistare la vetta delle classifiche.

BENNY BENASSI, recentemente protagonista alla Festa del Cinema di Roma con l’anteprima del documentario “Equilibrio”, prodotto da Scheme Engine in collaborazione con UltraMusic sulla sua storia di ascesa internazionale, ha dichiarato riguardo al nuovo brano: “per me è stato un grande piacere lavorare insieme a Dardust per questo brano.

Meravigliosa la voce di Sophie. E occhio ad Astrality, un vero talento emergente della scena italiana che ha dato un tocco magico al sound.”

Una produzione, dunque, tutta “Made in Italy”, un altro export dall’Italia all’estero che dimostra ancora una volta la nostra eccellenza al mondo intero.

“GOLDEN NIGHTS” segue i successi di “Hypnotized” di Purple Disco Machine, brano a cui SOPHIE ha prestato la voce (4 dischi di Platino in Italia e singolo più suonato dalle radio nel 2020) e “Right Now” rimasto per 7 settimane consecutive in Top 5 radio.

SOPHIE AND THE GIANTS partirà per un tour europeo nel 2022, che farà tappa anche a Milano il prossimo 9 Aprile 2022.