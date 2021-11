Rosalìa feat The Weeknd con il singolo “La fama”

Share Facebook

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 19 novembre “LA FAMA” (https://rosaliafeattheweeknd.lnk.to/LaFama), il nuovo travolgente singolo già disponibile in digitale dell’artista, produttrice e cantautrice vincitrice di un Grammy Award ROSALÍA in collaborazione con la superstar THE WEEKND.

Il brano è la prima traccia ufficiale di “MOTOMAMI”, il nuovo attesissimo album di Rosalía, in uscita nel 2022.

In “LA FAMA” i due artisti cantano in spagnolo quanto sia affascinante e seducente la fama, ritenuta un’amante pericolosa e superficiale.

È online anche i videoclip ufficiale del brano diretto da Director X, che a poche ore dalla sua pubblicazione conta già più di 2 MILIONI di visualizzazioni su Youtube.

Nel video Rosalía rappresenta la fama, l’ape regina di un club glamour, ma allo stesso tempo squallido. Il presentatore, interpretato da Danny Trejo, applaude alla sua star, che cattura immediatamente l’attenzione dell’ambizioso The Weeknd.

«Volevo scrivere a modo mio una bachata con una piccola storia intorno al successo e quindi alla fama che ne deriva – racconta Rosalía – Prendendo come riferimento i testi di Ruben Blades o Patti Smith e le canzoni di Aventura, ho scritto una storia d’amore che vede come protagonista la fama».