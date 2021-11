ALDA è la nuova scommessa di Asian Fake

Share Facebook

La giovanissima rapper pubblica il suo primo singolo “Occhi di gatto”, disponibile da mercoledì 24 novembre in tutte le piattaforme digitali

ALDA nasce nel 1999 in Albania, da lì si trasferisce e cresce in Italia. Il rap diventa il suo strumento per dialogare con un mondo sconosciuto, in cui l’attenzione alla sensibilità viene spesso emarginata.

“Occhi di gatto”, disponibile da mercoledì 24 novembre in tutte le piattaforme digitali, è il suo debutto per Asian Fake/Sony Music Italia.

“Nonostante l’Italia in cui vivo, e l’Albania in cui sono nata abbiano condizionato il mio modo di essere, non riconosco in me un’identità nazionale. Sono solo un essere umano a cui è capitato di venire al mondo”. (ALDA)

“Occhi di gatto” è lo stupore dei vent’anni che stride con la cinica lucidità di chi ha capito che le grandi domande della vita hanno solo risposte vaghe.

Rime serrate e varietà di flow, sui beat electro di Pleading Fern e Iulian Dmitrenco, disegnano la storia di un Alice in un Paese delle Meraviglie che ne ha rovesciato i valori.

E quando nel ritornello cita un classico dell’immaginario dei bambini italiani, cade la maschera dell’infanzia felice per rivelare la crudezza del reale.

La rappresentazione estetica dell’artista è consacrata dal videoclip che accompagna il singolo, dove emerge tutto il simbolismo dark che la contraddistingue.