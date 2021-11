Gregory Porter Feat Cherise il singolo “Love Runs Deeper – Disney supporting Make-A-Wish”

Share Facebook

Manca poco ad una delle feste più attese dell’anno, il Natale. Per l’occasione, è finalmente disponibile il nuovo emozionante cortometraggio Disney “Un nuovo papà” – ovvero il sequel di “Lola” lanciato lo scorso anno – che racconta l’importanza dei legami familiari, anche nuovi, e l’esperienza di una famiglia che vive il suo primo Natale insieme.



Il corto celebra il potere della narrazione che è affidata, al posto dei dialoghi, alla magistrale interpretazione del guru del jazz e vincitore di due Grammy Awards GREGORY PORTER, che presta la sua voce alla colonna sonora “LOVE RUNS DEEPER”.



Come racconta l’artista, “le parole del brano sono davvero potenti e sottolineano che dietro qualsiasi cosa c’è l’Amore. Quando ho letto la prima riga del testo di LOVE RUNS DEEPER <> (quando aprirai la porta io sarò lì con il cuore pieno di gioia) mi sono commosso per lo storytelling e per le emozioni trasmesse. In quel preciso momento ho capito di avere davvero il bisogno di essere coinvolto in questa campagna per supportare Make-A-Wish”.



Anche quest’anno, infatti, Disney supporta il partner di beneficenza di lunga data Make-A-Wish e, per ogni download della canzone effettuato entro il 31 dicembre, il 100% del ricavato del prezzo di vendita sarà devoluto all’associazione per realizzare i sogni dei bambini e delle bambine, aiutandoli a sviluppare forza emotiva e fisica utile per affrontare gravi malattie.



“LOVE RUNS DEEPER” è stato scritto dal duo di Los Angeles Parkwild ed include anche la partecipazione di CHERISE, membro dell’organizzazione “Tomorrow’s Warriors”, nato per sostenere la diversità e l’equità nell’ambito artistico attraverso la musica Jazz.

Negli ultimi dieci anni, GREGORY PORTER ha conquistato il mondo, portando la musica Jazz al grande pubblico e collezionando premi e riconoscimenti, inclusi due Grammy Awards per il Miglior album Vocal Jazz.



È anche molto apprezzato per la partecipazione ai programmi TV di Graham Norton, Jools Holland e allo show Strictly Come Dancing, ed è stata la prima celebrità a cantare nello show CBeebies Bedtime Stories. Nel 2019 ha lanciato e prodotto il suo podcast “The Gang”, che ha già raccolto 2 serie di successo e ospitato tante celebrità.

Quest’anno PORTER ha presentato “The PorterHouse with Gregory Porter”, promosso da Citi, uno show culinario di 6 episodi in cui il cantante condivide ricette ispirate alla sua comunità locale, esperienze di cucina in giro per il mondo e le tradizioni culinarie della sua famiglia.

CHERISE deve molto della sua crescita musicale a Tomorrow’s Warriors, organizzazione senza scopo di lucro che annovera tra i suoi alunni Nubya Garcia e l’Ezra Collective. CHERISE ha poi continuato i suoi studi presso il prestigioso conservatorio Trinity Laban.

Da allora si è esibita su palchi di altissimo livello, tra cui la Royal Albert Hall e il Kennedy Centre a Washington DC, festival importanti come il London Jazz Festival e il Love Supreme, oltre ad aver collaborato con artisti del calibro di Nubiyan Twist e Corinne Bailey Rae. Inoltre, nel 2019 Cherise ha ottenuto il premio come “Vocalist of the Year” della Radio Jazz FM, e nel 2020 la candidatura a “Vocalist of the Year” per i Parliamentary Jazz Awards.



Artista dalle mille sfaccettature, Cherise sta dimostrando di essere una dei giovani musicisti più talentuosi al mondo. La sua voce irresistibile e la sua scrittura genuina ed espressiva rendono la sua musica al tempo stesso contemporanea e senza tempo, facendo di lei uno dei talenti più interessanti in circolazione.