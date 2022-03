Tananai attiva la Hitline

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Giovedì 3 marzo 2022. Sono comparsi in questi giorni sulle banchine delle metro e sulle pensiline delle fermate degli autobus di Milano i billboard della speciale HITLINE Tananai, un numero attivo 24 ore su 24 per accompagnare chiunque abbia voglia di condividere alcuni momenti della propria giornata con l’artista.

Per due settimane, chiamando il 388 4707114, Tananai rivelerà al pubblico dall’altra parte del telefono piccoli estratti della sua quotidianità, chiedendo consigli a chi è in ascolto, rispondendo alle domande lasciate in segreteria e regalando anche qualche sorpresa musicale.

Dopo il primo appuntamento a Milano, anche la data live di Roma ha raggiunto il sold out. Tananai è pronto a portare la propria musica ed energia nel tour in partenza a maggio, prodotto da Friends and Partners, con prima tappa al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) venerdì 13.

Il viaggio del giovane cantautore proseguirà poi a Milano, lunedì 16 al Fabrique (sold out), a Roma mercoledì 18 presso l’Atlantico Live (sold out) e venerdì 20 al TuscanyHall di Firenze. Tananai tornerà per la grande conclusione della tournée al Fabrique di Milano, lunedì 23.

I biglietti sono disponibili presso i rivenditori ufficiali www.ticketone.it e www.ticketmaster.it. Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it

Oltre al successo di “Sesso Occasionale”, brano stabile in Top10 dei brani più ascoltati su Spotify Italia con più di 10 milioni di stream, anche la discografia precedente di Tananai sta conquistando il grande pubblico, con oltre 2.3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, rendendo Tananai l’artista con attualmente più canzoni presenti contemporaneamente in Top200 Viral Chart Italy.

Il singolo “Baby Goddamn”, pubblicato a marzo 2021, è attualmente #3 tra i brani più ascoltati in Italia sulla piattaforma.

Da domani è acquistabile in tutti i negozi di dischi lo speciale LP 7”/ 45 giri in edizione limitata autografata e baciata dall’artista (sold out in preorder online) con al suo interno entrambe le canzoni presentate al Festival, “Sesso Occasionale” e “Comincia tu” feat. Rosa Chemical.