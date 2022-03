Share Facebook

Il cast degli I-Days 2022 si arricchisce di un nuovo grande nome: RKOMI sarà sul palco dell’ Ippodromo Milano Trenno il prossimo 11 giugno prima degli Imagine Dragons.

Un nome prestigioso che si aggiunge al festival, in una vera e propria giornata evento in cui ripercorrere tutti i successi dell’artista di Milano.

Dopo l’annuncio dell’“Insuperabile Summer Tour 2022” che vede la partecipazione di Rkomi nei principali festival Italiani, svelata oggi la location dell’imperdibile appuntamento milanese dove si esibirà prima di una delle più importanti rock band mondiali.

L’inarrestabile corsa di RKOMI prosegue per tutta l’estate 2022! Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino; l’album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva sul palco degli I Days per uno dei concerti più importanti dell’estate 2022!

Quella 2022 si prospetta un’estate caldissima per Rkomi! “Insuperabile Tour”, che segue il sold-out del precedente tour nei club, è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari, che porterà l’artista ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival e nelle più importanti arene della penisola da giugno ad agosto.

Gli Imagine Dragons saranno in Italia per un’unica data sabato 11 giugno 2022 a Milano, per una tappa del Mercury World Tour 2022 come headliner degli I-Days, all’Ippodromo Milano Trenno.

I biglietti per la giornata di sabato 11 giugno 2022 sono disponibili nei circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Prodotto da Live Nation, il tour 2022 prende il via il 30 maggio a Praga, nella Repubblica Ceca, portando la band di Las Vegas ad esibirsi negli stadi delle principali Capitali europee e nei festival di maggior prestigio come il Rock Werchter, Pinkpop, Lollapalooza Paris e appunto I-Days.

Con 46 milioni di album venduti in tutto il mondo, 74 miliardi di stream, 4 dischi di platino per gli album e oltre 30 dischi di Platino per i singoli, gli Imagine Dragons si confermano una delle rock band che ha venduto di più, da quando a cavallo del 2010 hanno letteralmente reinventato il concetto di rock, ottenendo uno straordinario successo planetario con hit come Radioactive, Demons, Believer, Thunder e Whatever It Takes – per citarne alcune. Unica band ad avere tre singoli certificati DIAMANTE (10 volte platino) dalla Riaa (Demons, Radioactive e Believer), dominano la classifica delle 3 migliori rock song del decennio secondo Billboard con Believer, Thunder e Radioactive.

L’attesissimo quinto album di studio della band multiplatino americana, Mercury – Act 1, uscito lo scorso 3 settembre per Virgin Records e arrivato a tre anni di distanza dal loro ultimo progetto discografico, contiene tredici nuove tracce.

I primi singoli, pubblicati contemporaneamente nel marzo 2021, sono stati “Follow You” e “Cutthroat”, il primo dei quali ha segnato per la band la sua più rapida ascesa alla vetta della classifica nell’airplay delle radio Alternative.

Il singolo successivo, “Wreked”, racconta in una sorta di autoconfessione intima, il viaggio nel dolore sofferto dal cantante solista Dan Reynolds, a seguito della morte per cancro della cognata nel 2019.

Il 28 ottobre la band ha pubblicato una nuova traccia e relativo video, ENEMY realizzato con la collaborazione del rapper J.I.D. Questo elettrizzante singolo, colonna sonora di Arcane, la serie animata Netflix ideata dai creatori della saga di videogame League of Legends, è diventato subito una hit che conta ad oggi più di 125 milioni di views su Youtube.

Entrato nella Top 10 della classifica globale dei singoli più ascoltati su Spotify con quasi 450 milioni di stream accumulati, è diventato popolare anche sulla piattaforma di Tik Tok.

“Enemy” è stata presentata dal vivo per la prima volta dagli Imagine Dragons insieme a J.I.D agli EMAs, in occasione dei quali la band ha ricevuto le nomination per “Best Rock” e “Best Group”.