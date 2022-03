I Negramaro, i The Jackal e La Rappresentante di Lista ballano la LIS

Share Facebook

Tantissimi artisti italiani hanno deciso di partecipare attivamente a “The Sign Dance”, il progetto nato per avvicinare tutti alla Lingua dei Segni Italiana.

Tra gli artisti della scena musicale italiana si sono distinti La Rappresentante di Lista, i Negramaro, Biagio Antonacci, il rapper Tommy Kuti e i fenomeni social Normalize Normal Homes e The Jackal, che hanno immediatamente condiviso i balletti LIS sui loro canali.

Altri importanti nomi si attiveranno nei prossimi giorni, tra cui Jake La Furia, Myss Keta, Casa Surace, Virginia Raffaele, i Subsonica, il team di Radio Italia e molti altri.

Milano, 17 marzo 2022 – Per cambiare la società bisogna agire. O meglio, ballare. È quello che hanno fatto i The Jackal, i Negramaro, La Rappresentante di Lista, Tommy Kuti, Biagio Antonacci, Normalize Normal Homes e che si stanno preparando a fare numerosi altri protagonisti della scena musicale e social italiana.

Attivo già da qualche settimana, “The Sign Dance” è il progetto rivoluzionario nato per scoprire la LIS che sta spopolando sui social network. La premessa è semplice: la Lingua dei Segni Italiana, resa ufficiale il 19 maggio 2021, è ancora poco conosciuta nel nostro Paese.

Come farla diventare una lingua d’uso quotidiano e per tutti? Attraverso TikTok, dove i segni e le espressioni del volto (elementi tipici della LIS) sono usati da migliaia di persone per ballare a tempo di musica. Da qui il progetto, il primo che trasforma le coreografie in uno strumento divertente e immediato per avvicinare le persone alla Lingua dei Segni Italiana.

Con un obiettivo chiaro: mettere a disposizione delle persone udenti una serie di espressioni in Lingua dei Segni Italiana, utili da imparare e utilizzare nella quotidianità.

Il tutto, attraverso un approccio innovativo, che sfrutta alcune frasi delle hit musicali più famose e le “coreografa” con le loro traduzioni in LIS, dimostrando che per avere un primo contatto con la lingua dei segni basta ballare.

Lanciato meno di un mese fa, a febbraio 2022, il progetto ha già raggiunto importanti risultati grazie alla pubblicazione e ricondivisione dei contenuti da parte di numerosi artisti della scena musicale italiana, che hanno apprezzato il progetto e ripostato sui loro canali social i balletti in LIS dei loro pezzi più famosi, non solo su TikTok – che rimane comunque il social network di riferimento del progetto – ma anche su Instagram, rivelatosi fondamentale nella strategia di comunicazione per una reach dell’audience più completa.

“Un progetto che intercetta un trend e lo trasforma in un messaggio positivo” ricorda Giulia Ricciardi, direttrice creativa dell’agenzia DLVBBDO sul progetto, “che permette di imparare divertendosi e includendo sempre più persone”.

Il tutto, senza dimenticare la collaborazione di creators sordi e la supervisione ​di Carlo di Biase e Nicola Della Maggiora, professionisti sordi della LIS e associati dell’Ente Nazionale Sordi, che hanno dato grande rilevanza al progetto e hanno permesso di comunicare con un pubblico ancora più ampio e vario.

Il segno del cambiamento è qui!

Basta seguire il progetto sui social e ballare in LIS:

https://www.tiktok.com/@thesigndance

https://www.instagram.com/thesigndance/