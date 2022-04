Justin Bieber feat Don Toliver con il singolo “Honest”

Share Facebook

Finalmente esce “Honest”, il primo singolo ufficiale tratto dal suo nuovo progetto discografico, una collaborazione con il rapper Don Toliver, nonché un video diretto sempre da Cole.



Un brano intenso e uptempo, che segna il ritorno sulle scene di Justin, dopo il successo globale raccolto dall’album precedente “Justice”: già certificato Oro in Italia, l’album comprende hit come “Holy” (singolo d’Oro), “Lonely” (Oro), “Anyone” (Oro), e “Peaches” (Doppio Platino).



Justice ha venduto oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo, ha accumulato oltre 12 miliardi di stream globali ed è stato nominato per 8 Grammy Award, incluso quello per Album dell’Anno.



Con l’incredibile cifra di 100 miliardi di stream in carriera e oltre 75 milioni di album venduti in tutto il mondo, Justin è oggi uno dei più grandi artisti in attività, #1 su YouTube con oltre 68 milioni di subsciber e#1 su Spotify con 80 milioni di ascoltatori mensili.

Justin Bieber è atteso in Italia per alcune date del suo Justice World Tour: il 31 luglio a Lucca, poi il 27 e 28 gennaio 2023 a Bologna, per info https://www.dalessandroegalli.com/