Casadilego in una nuova avventura “Stanzadilego”

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “GIARDINO” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) e in attesa di vederla sul grande schermo con “MY SOUL SUMMER”, CASADILEGO ha deciso di mettersi in gioco con una nuova avventura, mostrandoci il suo mondo: nasce oggi “STANZADILEGO”, format che, a partire da oggi e per tre mercoledì consecutivi, la vedrà protagonista e padrona di casa in diretta Twitch su Amazon Music Italia.

“STANZADILEGO” è uno spazio dove parlare di musica, cantare e molto altro, sempre in compagnia di ospiti speciali. Arriva oggi la prima puntata, in diretta alle ore 18.00 su https://www.twitch.tv/amazonmusicit/, che vedrà l’artista insieme a due ospiti speciali, AKA 7EVEN e ROSHELLE.

È uscito il 28 gennaio l’ultimo singolo “GIARDINO”, disponibile su tutte le piattaforme digitali al link https://casadilego.lnk.to/GIARDINO.

Il video che accompagna con grande eleganza il brano di Casadilego, tra colori vividi di fiori e piante che la abbracciano e la ammirano per tutta la durata della traccia, è stato diretto da Byron Rosero ed è visibile al link https://youtu.be/PwbRkIdCoEI.

Tra rime incastonate in metriche scomposte e sonorità elettroniche, “GIARDINO” è prodotta da Estremo, giovane producer che ha firmato negli ultimi anni brani di diversi noti artisti della scena urban italiana, che hanno collezionato decine di milioni di streaming.

“GIARDINO” arriva dopo “Millepiani” (https://smi.lnk.to/MILLEPIANI), brano estivo e leggero che ha inaugurato il nuovo progetto artistico di Casadilego dopo X Factor e l’omonimo EP d’esordio.

In particolare, il video del brano – visibile al link https://youtu.be/p4gyJIJm4LI – ci ha trasportato in una dimensione cinematografica molto cara all’artista, di cui potremo vederne a breve l’evoluzione nella produzione di Fabio Mollo.

Elisa Coclite, in arte Casadilego, nasce a Bellante (TE) nel 2003. Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Sceglie come nome d’arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, nella squadra delle Under Donne di Hell Raton, sin dalle Audition convince tutti e 4 i giudici con una cover di Joni Mitchell.

Dopo aver conquistato pubblico e critica, esce il suo primo EP “Casadilego” (Sony Music Italy), che contiene i brani eseguiti durante i live di X Factor 2020, tra cui i due inediti “Vittoria” e “Lontanissimo”, che vantano la firma di Strage alla produzione.

Nei mesi successivi, la sua strada nella scena musicale italiana continua a ritagliarsi notevoli successi: il rapper Nitro la sceglie come featuring nel brano “Mr & Mrs Smith”, uno degli inediti contenuti in “Garbage Evilution”, l’evoluzione del suo ultimo album “Garbage”, e il singolo “Vittoria” conquista la certificazione di disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia).

A marzo del 2021 l’abbiamo vista anche sull’ambito palco dell’Ariston durante la 71ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha duettato con Francesco Renga, che fortemente l’ha voluta accanto a sé, esibendosi sulle note di “Una ragione in più”, brano di Ornella Vanoni.

A luglio 2021 torna con il brano “Millepiani”, che apre il nuovo percorso artistico di Casadilego, mentre a novembre esce “ora o mai più” con Cicco Sanchez. A gennaio 2022 arriva “Giardino”, ultimo singolo dell’artista.