Online il videoclip di Casadilego

Un mese ricco di novità per CASADILEGO, un’emozionante prima volta in cui è accompagnata dalla sua più grande passione, la musica. Da un lato infatti il debutto da attrice nel film “My Soul Summer”, diretto da Fabio Mollo, dall’altro l’uscita di “Oceano di cose perse” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), una doppia release già disponibile in streaming e digital download al link https://columbia.lnk.to/oceanodicoseperse.

Da oggi, venerdì 21 ottobre, è online anche il videoclip di “Oceano di cose perse” con le immagini tratte da “My Soul Summer”, film che è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, ad Alice nella Città, e che uscirà nelle sale per tre giorni il 24, 25 e 26 ottobre con Europictures.

La doppia release racchiude i due brani “Oceano di cose perse” – scritto da Mara Sattei e prodotto da Enrico Brun – e “Edinburgh attempt no. 2” – prodotto dalla stessa artista -, che l’artista interpreta nel film. Nella pellicola, Casadilego è Anita, 17 anni e tutto ancora da scoprire. L’incontro con un famoso cantante (interpretato da Tommaso Ragno), in una estate diversa da tutte le altre, le farà conoscere il suo talento e la sua vera passione: la musica. Il film è una produzione Bartlebyfilm e Fidelio con Rai Cinema.

I due brani vanno a formare un 45 giri digitale, il lato A e lato B di un progetto che nasce da parole lievi che crescono come in un percorso, a livello di sonorità e significato: “Tutto di ‘Oceano di cose perse’ è giovane, – commenta Casadilego – a partire dal suono della voce, per racchiudere e descrivere la delicatezza di una lotta interiore e col mondo per sfuggire a quello che ci cambia ed essere noi stessi”.

“​​’Oceano di cose perse’ – aggiunge Mara Sattei – è un brano che ho scritto pensando proprio a Casadilego. Le sonorità spensierate, leggere ma comunque introspettive mi ricordano molto ciò che ero io alla sua età e scrivere per lei è stato come rivedermi indietro nel tempo. Questo è il bello della musica, riesce a raccontarsi anche tra storie e vite diverse facendoti entrare a pieno in un racconto. Dentro un oceano di cose perse a volte riusciamo a ritrovarci, e altre volte a lasciare andare ciò che non ci appartiene più. Questo è quello che è successo con questo brano e spero arrivi anche a tutti voi.”

La doppia release arriva dopo “GIARDINO” – al link https://casadilego.lnk.to/GIARDINO -, un brano tra rime incastonate in metriche scomposte e sonorità elettroniche e “Millepiani” (https://smi.lnk.to/MILLEPIANI), brano estivo e leggero che ha inaugurato il nuovo progetto artistico di Casadilego dopo X Factor e l’omonimo EP d’esordio.

Elisa Coclite, in arte Casadilego, nasce a Bellante (TE) nel 2003. Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Sceglie come nome d’arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, nella squadra delle Under Donne di Hell Raton, sin dalle Audition convince tutti e 4 i giudici con una cover di Joni Mitchell. Dopo aver conquistato pubblico e critica, esce il suo primo EP “Casadilego” (Sony Music Italy), che contiene i brani eseguiti durante i live di X Factor 2020, tra cui i due inediti “Vittoria” e “Lontanissimo”, che vantano la firma di Strage alla produzione. Nei mesi successivi, la sua strada nella scena musicale italiana continua a ritagliarsi notevoli successi: il rapper Nitro la sceglie come featuring nel brano “Mr & Mrs Smith”, uno degli inediti contenuti in “Garbage Evilution”, l’evoluzione del suo ultimo album “Garbage”, e il singolo “Vittoria” conquista la certificazione di disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). A marzo del 2021 l’abbiamo vista anche sull’ambito palco dell’Ariston durante la 71ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha duettato con Francesco Renga, che fortemente l’ha voluta accanto a sé, esibendosi sulle note di “Una ragione in più”, brano di Ornella Vanoni. A luglio 2021 torna con il brano “Millepiani”, che apre il nuovo percorso artistico di Casadilego, mentre a novembre esce “ora o mai più” con Cicco Sanchez. A inizio 2022 esce invece “GIARDINO”.