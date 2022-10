Share Facebook

E’ disponibile da oggi, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Anti-Hero”, il nuovo singolo di Taylor Swift estratto dall’attesissimo album “Midnights”, disponibile nei diversi formati fisici (CD e vinile nelle versioni Moonstone Blue, Jade Green, Blood Moon, Mahogany + special CD Lavender con 3 bonus track).

“Midnights” è il decimo album dell’artista, il primo inedito dopo le riedizioni “Taylor’s Version” di “Fearless” e “Red”. Il nuovo progetto racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante. Poco dopo l’uscita dell’album, la stessa artista ha annunciato la release in digitale della deluxe edition “Midnights (3am Edition)” contenente 7 ulteriori canzoni inedite.

«Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo le pareti e beviamo fino a che non ci rispondono. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo che, proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita. Questa è una collezione di musica scritta nel bel mezzo della notte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo senza riposo e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirati nel letto e abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi».