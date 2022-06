Share Facebook

Da giovedì 16 giugno arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali per Ala Bianca “OGGI”, il nuovo singolo di Alan Sorrenti.

Un’altra canzone inedita dopo “Giovani per sempre” e il grandissimo successo al MiAmi, con un pubblico di ogni età – specie giovanissimi – che dall’inizio alla fine ha applaudito e ballato come vediamo nelle immagini del video “OGGI”, interamente girato al festival milanese, in uscita lo stesso 16 giugno.

La performance live del clip di Sorrenti emana energia e speranza, voglia di vita e di futuro, come troviamo nel testo di ‘OGGI’: …”oggi mi alzerò da solo”.

‘Oggi’ va preso per quello che canta l’artista, perché dura poco quindi va vissuto ma, al tempo stesso è già domani: il tempo della magia che scappa, il tempo da cogliere ma sul quale veleggiare leggeri perché domani è ad un soffio.

Come sempre nel caso di Alan Sorrenti, il brano nasce con la potenzialità e lo slancio globale che da sempre contraddistinguono non solo il sound, anche l’idea di canzone che l’autore porta avanti.

Per il suo ritorno discografico, contemporaneo ed attento alla propria storia, ha scelto di collaborare con Stefano Ceri, produttore artistico demiurgo di tanto street pop italiano, capace di muoversi su livelli produttivi di scrittura diversi, generando straordinari incroci.

Si è parlato tanto di musica indie negli ultimi anni, dando a questa parola diverse accezioni semantiche per diversi artisti, ma la storia della musica italiana annovera Alan Sorrenti tra gli artisti ‘indie’, poiché fuori da ogni schema, categoria o genere, prima di chiunque altro.

Nell’attitudine, nell’approccio, nel coraggio che l’artista ebbe quando dopo tre dischi di rock progressivo di grande successo, tra il ‘72 e il ’74, con “Figli delle Stelle”, decise di lasciare la scena progr, conquistando le classifiche italiane ed internazionali.

La carriera di Sorrenti ha sempre prestato attenzione e spazio artistico alla scena internazionale: dalla collaborazione, agli esordi, nell’album “Aria”, con il violinista Jean Luc Ponty fino all’inclusione di Jay Graydon , David Foster e dei futuri Toto nei suoi album di maggior successo commerciale, prima FIGLI DELLE STELLE (1977), poi L.A. & N.Y.(1979), infine DI NOTTE (1980) , lavoro irresistibile che vedeva – non a caso – un dispiego di professionisti di provenienza e fama mondiali, insoliti nella discografia italiana.

Alan Sorrenti ha la forza di tenere fermo il punto, la propria aura, il proprio stile. Perché stile è la chiave, per sempre, stile è ciò che fa la differenza e permette di sparigliare le carte sapendo poi dar loro un ordine: stile che ci mostra la forza di chi non si è fermato a ieri e intende il ritorno non come una replica di un sé stesso lontano, ma come una presenza, profonda e nuova, nell’OGGI e nel domani che sta arrivando.