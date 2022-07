Voodoo Kid è il nuovo artista di Up Next Italia

Apple Music annuncia oggi che Voodoo Kid è il nuovo artista ad essere inserito nel programma di Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Un grazie gigante ad Apple Music per avermi scelto come nuovo artista UP NEXT ITALIA!” commenta Voodoo Kid.

“Sono davvero felice di far parte del programma in cui all’estero hanno partecipato artisti come Billie Eilish e King Princess… Wow. LET’S GO!!”

Voodoo Kid incarna perfettamente la generazione cresciuta a cavallo tra i millennials e la generazione Z che vive con coraggio, ostinazione e un irrefrenabile impeto verso tutto ciò che prova. Una generazione libera, fluida e genderless che non conosce barriere per l’amore e non ha paura di mostrare i propri sentimenti.

Da Brescia è volato sino a Londra per studiare musica con ottimi risultati, tornando in Italia per farne una professione. Tra R&B, urban e pop, il suo stile musicale si ispira a sonorità e colori di progetti che ama come Billie Eilish, The Weeknd, Frank Ocean, SZA e Lana Del Rey.

Il 20 novembre 2020 pubblica il suo primo disco “amor, requiem” per Carosello Records, ri-pubblicato il 5 febbraio 2021 con l’aggiunta del brano “lolita”, singolo che è stato portato live anche sul main stage del Milano Pride 2021.

Nell’estate 2021 Voodoo Kid porta dal vivo il disco nel tour estivo che ha toccato diverse città italiane, seguito dalla pubblicazione del singolo “Lontano” in collaborazione con ETT.

Il 15 giugno 2022, invece, esce “buco nero”, il primo singolo del nuovo progetto discografico di Voodoo Kid per Carosello Records, seguito dal nuovo brano “alice 02”.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma mensile di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti.

Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica.

In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, Voodoo Kid si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea e Wako.

