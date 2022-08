Dj Khaled il singolo “Staying Alive”

Share Facebook

È uscito “Staying Alive” feat. Drake & Lil Baby (We The Best Music Group/Epic Record), il nuovo singolo dell’artista e producer multiplatino, vincitore di un GRAMMY® Award, DJ KHALED (https://stayingalive.lnk.to/DjKhaled).

Il brano anticipa l’attesissimo nuovo album “GOD DID”, in uscita in digitale il 26 agosto e disponibile da oggi in pre-save (DJ Khaled God Did Album Pre-Save (sonymusicfans.com)).

Online anche il videoclip del brano:

Con questo nuovo singolo proseguono le collaborazioni con Drake dopo il triplo platino “POPSTAR”, il triplo platino “For Free”, il platino “GREECE” e i singoli certificati oro “To The Max”, “I’m On One” feat. Drake, Rick Ross e Lil Wayne, “No New Friends” feat. Drake, Rick Ross e Lil Wayne e tanti altri.

Nel frattempo, si consolida la partnership creativa con Lil Baby, con il quale ha pubblicato “Every Chance I Get” feat. Lil Baby & Lil Durk (triplo platino) e “You Stay” feat. Meek Mill, J Balvin, Lil Baby e J Balvin (certificato platino). Per Dj Khaled, questa è la prima collaborazione dove Drake e Lil Baby sono presenti nello stesso brano.

Vincitore di un GRAMMY® Award, in 20 anni Dj Khaled ha ottenuto dozzine di certificazioni multiplatino e oro, tra cui la 9x platino con il singolo “I’m The One” [feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper e Lil Wayne] che ha raggiunto la #1 della classifica Billboard Hot 100, con la 6x platino “Wild Thoughts” [feat. Rihanna e Bryson Tiller] e con la 2x platino “No Brainer” [feat. Justin Bieber, Chance the Rapper e Quavo]. Il suo album “Father of Asahd” (We The Best Music Group / Epic Records), uscito nel 2019, ha raggiunto i vertici delle classifiche.

Non solo è stato certificato platino, ma è gli è valso anche il terzo debutto consecutivo nella classifica Billboard Top 200. Ad oggi, Dj Khaled ha venduto 20 milioni di singoli e 6 milioni di album, e conta più di 4 miliardi di stream.

Ha lanciato inoltre la “We The Best Music Group”, un’etichetta discografica, una società di management, di publishing e di produzione di enorme successo. Come impegnato filantropo, ha fondato la sua organizzazione “501 (c)3 The We The Best Foundation”, che aiuta le persone che fanno parte di tutte le comunità svantaggiate negli Stati Uniti e supporta varie organizzazioni non profit.

Lo scorso anno è uscito il suo 12° album “KHALED KHALED”, che ha debuttato al primo posto delle classifiche Billboard Top 200, Top Rap Albums e R&B/Hip-Hop Albums ed è stato certificato platino. Nel 2022 ha aperto lo show degli Academy® Awards e ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, ha mandato in visibilio il pubblico della NBA All-Star con uno spettacolo ricco di star e ha presentato due volte i Billboard Music Awards.