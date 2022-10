Le playlist su Apple Music di Taylor Swift

Share Facebook

Allo scoccare della "Mezzanotte" Taylor Swift ha pubblicato su Apple Music tre nuove playlist curate esclusivamente per i suoi fan.

Nel settembre del 2022, mentre ritirava il premio di Cantautrice-Artista del Decennio ai Nashville Songwriter Awards, Taylor Swift ha rivelato al mondo un segreto: ha stabilito tra sè e sè un sistema, a suo dire “stupido”, per organizzare le canzoni che ha scritto nel corso degli anni, archiviandole in tre categorie che ha chiamato Quill Lyrics, Fountain Pen Lyrics e Glitter Gel Lyrics. Ognuna di esse si basa sullo strumento di scrittura che lei immaginava di avere in mano quando le scriveva.

Ora ha utilizzato lo stesso sistema per curare personalmente tre playlist Apple Music personalizzate, tutte organizzate in base al tipo di testo e tutte accompagnate da una speciale nota vocale della stessa Swift: Fountain Pen Songs di Taylor Swift , Glitter Gel Pen Songs di Taylor Swift, e Quill Pen Songs di Taylor Swift.

Swift ha dichiarato ad Apple Music: “La maggior parte dei miei testi sono Fountain Pen Lyrics. Sono storie personali moderne, scritte come poesie, che parlano di quei momenti che si ricordano fin troppo bene, in cui si può vedere, sentire e percepire tutto nei minimi dettagli”. “Le Glitter Gel Pen Lyrics hanno testi che fanno venire voglia di ballare, cantare e lanciare brillantini in giro per la stanza. Vi ricordano di non prendervi troppo sul serio, cosa che tutti abbiamo bisogno di sentire al giorno d’oggi. Le Quill Pen Lyrics sono canzoni con testi che ti fanno sentire all’antica, come se fossi un poeta del XIX secolo che prepara il suo prossimo sonetto a lume di candela”.

Quindi, “the last great american dynasty” ha un testo da Quill Pen Lyrics anche se nessuno indossa berretti con i cordini o camicie a balze? “You Belong With Me” è abbastanza vivace da essere considerata materiale da Glitter Gel Pen Lyrics o è chiaramente un brano da Fountain Pen Lyrics? E che dire di “You Need to Calm Down”? Queste domande (e altre ancora) trovano ora una risposta.