Niccolò Fabi esce oggi il videoclip “Di Aratro e Di Arena”

Da oggi, venerdì 14 ottobre, è online il video live di “Di Aratro e Di Arena”, nuovo brano di Niccolò Fabi già disponibile in digitale che, insieme ad “Andare Oltre”, sarà contenuto nel nuovo progetto discografico “Meno per meno”, in uscita il 2 dicembre per BMG in formato Doppio Vinile, CD e in digitale e già disponibile in pre-order.

Il video di “Di Aratro e Di Arena” è un racconto per immagini del concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona: un viaggio fatto di vicinanza, parole, canzoni ed emozioni. 25 anni di palcoscenici, di vittorie, di sconfitte, di musica, di gioie e dolori, raccontati con la complicità e la confidenza che Niccolò Fabi è riuscito a creare con il pubblico che ha voluto festeggiare con lui questo traguardo importante. E poi il suono fuori dal tempo creato dagli arrangiamenti orchestrali di Enrico Melozzi che, con la sua Orchestra Notturna Clandestina, ha arricchito le canzoni di sonorità mai sperimentate prima.

Il video del brano è stato montato e post prodotto da Giacomo Citro, la regia video live è stata curata da Riccardo Guarnieri e la registrazione dell’audio live è stata affidata a Riccardo Parravicini. Presenti insieme a Niccolò Fabi, Enrico Melozzi (arrangiamento e direzione orchestrale), l’Orchestra Notturna Clandestina, Roberto Angelini (chitarra acustica) e Filippo Cornaglia (batteria).

«Quando l’idea del concerto in Arena ha preso forma – racconta Niccolò Fabi – per prevedibile che sia ho sentito il Toro scalpitare da dentro il cassetto. Così la storia di questo lavoratore silenzioso della terra che al fin si concede una platea prestigiosa ha preteso la sua occasione. Lui un po’ bovino espiatorio un po’ superstar. Così “di aratro e di arena” è stata suonata a conclusione di quella temperata serata di inizio ottobre da un cantautore di fronte alla sua famiglia allargata. Qui la testimonianza audiovisiva di uno di quei rari momenti in cui si incontrano le rette parallele».

Niccolò Fabi ad aprile 2023 tornerà in tour nei principali teatri italiani, per la prima volta insieme all’orchestra. I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali (https://www.niccolofabi.it/web/live/).

Queste le prime date del “Meno per meno Tour” (organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest):

17 aprile – BOLOGNA – Europauditorium

18 aprile – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

20 aprile – BRESCIA – Gran Teatro Morato

21 aprile – CESENA – Nuovo Teatro Carisport

26 aprile – TRENTO – Auditorium Santa Chiara

27 aprile – PADOVA – Gran Teatro Geox

28 aprile – TORINO – Teatro Colosseo

5 maggio – ANCONA – Teatro delle Muse

6 maggio – PESCARA – Teatro Massimo

8 maggio – BARI – Teatro Petruzzelli

9 maggio – LECCE – Teatro Politeama Greco

11 maggio – CATANIA – Teatro Metropolitan

12 maggio – PALERMO – Teatro Golden

15 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

16 maggio – ASSISI (PG) – Teatro Lyrick

19 maggio – NAPOLI – Teatro Augusteo

21 maggio – ROMA – Auditorium Parco della Musica

23 maggio – PARMA – Teatro Regio

24 maggio – GENOVA – Teatro Politeama Genovese

Dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità.

Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano.

Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi (con appuntamenti all’interno di rassegne culturali), sia in chiave formativa (dopo una lunga docenza presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini, è appena diventato Responsabile della Sezione Canzone della stessa).