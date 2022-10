Harry Styles con il nuovo “Music for a sushi resturant”

Share Facebook

“MUSIC FOR A SUSHI RESTURANT”, il nuovo irresistibile singolo della superstar globale vincitrice di un Grammy Award, HARRY STYLES!

Il brano, estratto dall’album da record “HARRY’S HOUSE”, conta già 300 MILIONI di stream e segue l’incredibile successo delle hit planetarie “As It Was” e “Late Night Talking”, che hanno entrambe raggiunto la #1 dell’Airplay radiofonico italiano.

“Harry’s House” è stato anticipato dal singolo da quasi 2 MILIARDI di stream “AS IT WAS”, che ha conquistato la #1 dell’Ariplay radiofonico italiano per 3 settimane consecutive. Ancora in vetta alle classifiche mondiali, il brano ha raggiunto: #1 della classifica globale di Spotify, di Apple Music e di Shazam, la #1 della classifica Hot100 di Billboard, #1 dell’Airplay radiofonico europeo, #2 della classifica italiana di Spotify e di Apple Music, #3 della classifica italiana di Shazam e della classifica FIMI/GFK dei singoli più venduti, e su TikTok conta 2,5 MILIONI di video.

Il secondo singolo “Late Night Talking”, con oltre MEZZO MILIARDO di stream ha invece conquistato la #1 dell’Airplay radiofonico italiano, la #2 della classifica globale di Spotify, la Top 10 dell’Airplay radiofonico in Europa, la Top 15 della classifica italiana di Spotify e della classifica italiana di Apple Music, e la Top 20 della classifica italiana e globale di Shazam.

“HARRY’S HOUSE” (Columbia Records/Erskine Records/Sony Music) è entrato direttamente al #1 della classifica FIMI/GfK TOP OF THE MUSIC degli album e dei vinili più venduti, con il miglior debutto per un album internazionale in Italia dal 2021.

L’album ha debuttato al #1 nella Billboard 200 degli Stati Uniti, la terza entrata consecutiva di Harry alla prima posizione, continuando così il suo record di artista maschile britannico a debuttare al #1 della Billboard 200.

“Harry’s House” ha anche registrato il maggior numero di vendite in una settimana di un artista solista maschile britannico, da quando Nielsen Music ha iniziato a tracciare le vendite elettronicamente nel 1991.

Le 13 nuove tracce che compongono “HARRY’S HOUSE” sono state registrate in diverse location, tra Regno Unito, Los Angeles e Tokyo, dal 2020 al 2021. È stato scritto da Harry insieme ai suoi collaboratori di lunga data Kid Harpoon, Tyler Johnson, and Mitch Rowland.