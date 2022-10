I Coldplay al cinema “Music of The Spheres”

Hanno movimentato milioni di fans solo un mese fa, quando sono stati polverizzati in poche ore i biglietti del tour Music of The Spheres, dal nome dell’ultimo album pubblicato dai Coldplay, già oro in Italia e con 1,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Questa volta Chris Martin & Co. non ritornano solo sul palco ma entrano anche in migliaia di sale in tutto il mondo, con Coldplay. Music of the Spheres. Live Broadcast from Buenos Aires, in programma sabato 29 ottobre. Il concerto argentino dei Coldplay regalerà, infine, a tutti gli spettatori presenti al live show la possibilità di assistere alla prima esibizione live del nuovo singolo da solista di Jin dei BTS con i Coldplay, dal vivo sul grande schermo dei The Space Cinema.

Un evento globale in diretta nei The Space Cinema previsto per sabato 29 ottobre a partire dalle 16:30 in contemporanea mondiale dallo Stadio River Plate di Buenos Aires e in replica nello spettacolo delle ore 20:00.

È ancora possibile assicurarsi il proprio posto in sala e acquistare i biglietti per il live dei Coldplay in diretta da Buenos Aires visitando la pagina dedicata allo show, al link: https://www.thespacecinema.it/extra/coldplay-live-broadcast-from-buenos-aires