Francesco De Carlo – Limbo. Un monologo tra stand up comedy e storytelling

Con il suo stile unico e coinvolgente, Francesco De Carlo ripercorre irresistibili vicende e episodi di vita personale per raccontare l’appartenenza ad un universo contraddittorio.

Un viaggio in un tempo sospeso tra nostalgia e speranza, voglia di restare ed esigenza di partire, le chimere del mondo dello spettacolo e il bullismo dei coatti di quartiere.

Francesco De Carlo è nato a Roma. Dopo una laurea in Scienze Politiche e quattro anni al Parlamento europeo (dove lavora nel campo della comunicazione), diventa speaker nel programma radiofonico Chiamata a Carico, in onda tutti i giorni su Radio Globo. Partecipa a diversi programmi Rai, La7 e Sky (Aggratis e Gli Sgommati) e a tutte le stagioni dei programmi Nemico Pubblico (Rai 3, che firma anche come autore), Comedy Central News e Stand up comedy (entrambi su Comedy Central). Tra dicembre 2017 e gennaio 2018 su Rai 3 è andato in onda Tutta colpa della Brexit, il diario in 4 puntate di un comico italiano a Londra ai tempi della Brexit, un programma scritto e interpretato da lui, che ha ottenuto critiche molto favorevoli. Si è esibito anche in inglese in ben 15 nazioni. Ha partecipato ai più prestigiosi festival internazionali, dal Fringe di Edimburgo al Just For Laughs di Montreal in Canada, fino a quelli in Sud Corea e Sud Africa. Ha debuttato in TV anche in Inghilterra (nei programmi Paul Hollywood’s Big Continental Road Trip su BBC TWO e Unspun with Matt Forde su Dave Channel), Spagna e Sudafrica (Comedy Central). Adesso vive tra l’Italia e il Regno Unito, dove continua ad esibirsi regolarmente nei vari comedy club. Ha partecipato all’edizione 2017 del Fringe Festival di Edimburgo con il suo nuovo spettacolo Comfort Zone.

