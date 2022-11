“Let It Die” è il nuovo singolo di Ellie Goulding

Share

Il brano è stato scelto da Ellie per presentare al pubblico il suo prossimo album in studio “Higher Than Heaven”.

“Let It Die” parla di quando una relazione va oltre e finisci per dedicare tutto l’amore per qualcun altro e non per te stessa, facendo diventare il tutto tossico e dannoso. Quando in amore c’è troppa intensità ed urgenza spesso si finisce per scontarsi”

La popstar rivela anche i dettagli del suo attesissimo quinto album in studio “Higher Than Heaven“, la cui uscita è prevista per il 3 febbraio 2023.

L’annuncio dell’album fa seguito alla pubblicazione di, “Easy Lover”, e più recentemente “All By Myself”, che l’ha vista collaborare con Alok e Sigala lasciando i fan con il fiato sospeso in attesa di questa nuova era della sua musica. Con la collaborazione di alcuni dei migliori artisti della musica pop, Greg Kurstin (Sia, Maggie Rogers, Elton John), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years), Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) e Andrew Wells (Halsey, Yungblud), il disco vede Ellie dare la propria visione alla musica pop moderna.

Questo mese ha segnato anche il decimo anniversario del secondo album di Ellie “Halcyon”, che ha raggiunto il primo posto in classifica nel Regno Unito ed è rimasto nella top 100 per oltre due anni. Per celebrare l’anniversario, Ellie ha pubblicato digitalmente un nuovo progetto “Halcyon Nights” – la parte 1 è l’album originale e la parte 2 comprende tracce bonus dell’era Halcyon, tra cui sei canzoni che non sono mai state disponibili in streaming fino ad ora.

Il precedente album, “Brightest Blue”, pubblicato nel luglio 2020 e terzo album di Ellie a raggiungere il primo posto nel Regno Unito, l’aveva vista adottare un approccio più personale e spoglio, permettendo ai suoi fan di entrare più a fondo nel suo songwriting. Per questa occasione abbiamo visto Ellie collaborare tra gli altri anche con alcuni scrittori e artisti come serpentwithfeet, Tobias Jesso Jr. e Patrick Wimberly.

Ad oggi Ellie ha festeggiato 3 album numero 1, 2 BRIT Awards, nomination ai GRAMMY Awards e 2 nomination ai Golden Globe. Ha venduto oltre 18 milioni di album e 140 milioni di singoli, accumulando 23 miliardi di streaming in tutto il mondo. Con oltre 50 milioni di follower sulle sue piattaforme sociali, si è guadagnata anche il Diamond Award di YouTube con 10 milioni di iscritti al suo canale YouTube e oltre 5 miliardi di visualizzazioni a livello globale.

Oltre alla sua incredibile carriera musicale, Ellie è un’attivista e filantropa di lunga data che utilizza la sua piattaforma per coinvolgere i giovani in questioni globali. Nel 2017, la Goulding è stata insignita del New Voices Award delle Nazioni Unite e, in riconoscimento del suo più ampio attivismo, è diventata ambasciatrice per l’Ambiente delle Nazioni Unite. All’inizio di quest’anno, la Goulding è stata anche premiata con il TIME100 Impact Award e poco dopo ha annunciato di essere ambasciatrice del WWF.