“Il Jazz a mare” in scena il Mario Zara quartet

Per il penultimo concerto del mese della rassegna “il jazz a mare”, organizzata da Mare Culturale Urbano e Rest-Art/Novara Jazz negli spazi di Cascina Torrette, in via Giuseppe Gabetti 15, a Milano, martedì 22 novembre sarà di scena il Mario Zara quartet, formazione guidata dal pianista piemontese Mario Zara e composta da Tiziano Codoro (tromba e flicorno), Marcello Testa (contrabbasso) e Nicola Stranieri (batteria). Il live milanese (inizio ore 21.30, biglietto di entrata simbolico pari a un euro) sarà l’occasione per ascoltare “The Distance”, il nuovo lavoro del leader: si tratta un album di matrice chiaramente europea, con varie influenze, dalla classica al jazz contemporaneo, in cui la melodia, intesa nel senso più mediterraneo del termine, gioca un ruolo centrale. Spiega Mario Zara: «Questo disco rappresenta quella distanza immaginaria che ci separa da un momento più felice, collocato nel futuro, che sembra non arrivare mai. Le note di “The Distance” nascono da quel senso di ricerca che si alterna a momenti di quiete e silenzio, sono la vita che mi attraversa e che si trasforma in suoni».

Pianista, compositore, arrangiatore e docente, nel corso della sua lunga carriera Mario Zara ha collaborato con alcuni dei più importanti jazzisti italiani, tra cui Paolo Fresu, Claudio Fasoli, Massimo Manzi, Paolino Dalla Porta, Piero Leveratto, Riccardo Fioravanti, Attilio Zanchi, Gianni Cazzola, Tullio De Piscopo, Tony Arco, Andrea Dulbecco, Fabrizio Bosso, Emanuele Cisi, Giovanni Falzone, Mauro Negri e Tino Tracanna.

Dopo il concerto del quartetto di Mario Zara, martedì 29 novembre, per l’ultimo concerto del mese di novembre si esibirà il gruppo Ok Bellezza, cioè il trio composto da Nick Stimazzi (hammond), Alessandro Borgini (chitarra) e Nicola Tentorio (batteria), che si cimenterà in un programma di composizioni originali (con echi funk e latin jazz) e standard tratti dai repertori soul-jazz (di Jack McDuff, Boogaloo Joe Jones, George Benson, Charles Earland e Richard “Groove” Holmes).

“IL JAZZ A MARE” – MARE CULTURALE URBANO

Cascina Torrette, via G. Gabetti 15, 20147 Milano

Mail: info@maremilano.org; tel: 0245071825. On line: maremilano.org

Ingresso: biglietto simbolico di 1 euro (biglietteria digitale sull’app Dice e sul sito dice.fm).

LE DATE DI NOVEMBRE 2022

Martedì 8/11

Marella Motta trio

Marella Motta (voce); Andrea Beccaro (batteria); Jacopo Mazza (pianoforte e fender rhodes).

Martedì 15/11

Four Jam

Samuel Perinotto (tromba); Alessio Pagliero (pianoforte); Alessandro Rosin (contrabbasso); Samuele Cavallone (batteria).

Martedì 22/11

Mario Zara quartet

Mario Zara (pianoforte); Marcello Testa (contrabbasso); Nicola Stranieri (batteria); Tiziano Codoro (tromba e flicorno).

Martedì 29/11

Ok Bellezza

Nick Stimazzi (hammond); Alessandro Borgini (chitarra elettrica); Nicola Tentorio (batteria).