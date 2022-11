La Rappresentante di lista vola in Giappone

Share

Per LA RAPPRESENTANTE DI LISTA si è appena concluso MY MAMMA TOUR CLUB 2022: una Festa della fine del mondo, così l’ha definita la band, che ha riportato LRDL finalmente sui palchi dei club di tutta Italia. Ora LRDL si prepara a proseguire il suo viaggio a Tokyo, con due show, e a Parigi, con una speciale presentazione del romanzo Maimamma, e con la pubblicazione di un esclusivo vinile 10” con poster autografato, in uscita il 16 dicembre e in preorder da oggi (https://Columbia.lnk.to/ciaociao)

MY MAMMA TOUR CLUB è partito da Nonantola (MO), per fare tappa nello scorso mese a Torino, Padova, Bologna, Roma, Milano, Firenze e Napoli, infiammando la scena con uno spettacolo ricco di nuove suggestioni.

Il tema della fine che da sempre ossessiona LRDL – dalla lontanissima d.a.q.c.m. al successo di Ciao Ciao, senza dimenticare il romanzo Maimamma e la sua protagonista Lavinia che aspetta un figlio alla soglia dell’apocalisse – è stato declinato nella forma più pop di una festa propiziatoria. Una festa che vuole essere celebrazione di una comunità che al centro ha non solo le canzoni di LRDL, ma un modo di vedere il presente, il passato e (incrociamo le dita) anche il futuro. Della festa a tema non è mancato nulla: il repertorio della band totalmente riarrangiato, gli ospiti a sorpresa e ovviamente il dress code: eleganti da morire.

Ora il percorso de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA prosegue sbarcando ancora una volta all’estero: dopo la partecipazione alla BILLBOARD LATIN MUSIC WEEK di Miami, è ora la volta del Giappone e della Francia.

Il 2 dicembre, infatti, la band sarà a Tokyo per esibirsi alla ICCJ Gala Dinner, una speciale serata organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone, e il 3 dicembre suonerà al Kiwa, live club della capitale giapponese.

Il 16 dicembre, invece, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA sarà a Parigi, per presentare all’Istituto Italiano di Cultura il suo romanzo MAIMAMMA, edito da Il Saggiatore: il libro racconta la storia di Lavinia, giovane donna che porta avanti una gravidanza alle soglie della fine del mondo, e si lega a doppio filo con i temi che LRDL ha portato da sempre in musica, passando per CIAO CIAO e finendo con il MY MAMMA TOUR CLUB di questo autunno.

Ma le novità sono anche discografiche: sempre il 16 dicembre LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – che ha collezionato un totale di oltre 165 milioni tra stream e views – pubblicherà un vinile 10” con poster autografato (Woodworm/Numero Uno – Sony Music Italy), da oggi in preorder (https://Columbia.lnk.to/ciaociao). L’LP contiene gli ultimi grandi successi de LRDL: al lato A la hit CIAO CIAO certificata Triplo Disco di Platino e il successivo singolo DIVA, al lato B BE MY BABY, la cover di Sanremo 2022 con Cosmo, Ginevra e Margherita Vicario, e VITA.