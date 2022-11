Francesco Guccini torna a cantare

Share

Successo immediato per FRANCESCO GUCCINI che torna a cantare e debutta sul podio della classifica FIMI/GfK con il nuovo disco CANZONI DA INTORTO, a una settimana dalla sua release per BMG. Un importantissimo risultato, ottenuto grazie alle vendite dei soli prodotti fisici, che lo vede posizionato al #1 posto dei vinili più venduti della settimana e al #2 posto dei dischi più venduti della settimana.

Progetto speciale, unico nel suo genere, CANZONI DA INTORTO è il concept album che FRANCESCO GUCCINI ha sempre desiderato realizzare e che ora ha preso finalmente vita, regalandoci a sorpresa la sua voce e, ancora una volta, un pezzo di storia.

“È innegabile che c’è un pubblico anche oltre lo streaming, che apprezza ancora il rito di acquistare un disco e di ascoltarlo dall’inizio alla fine. ‘Canzoni da intorto’ è un concept album che bisogna ascoltare per intero. Farlo uscire in questa modalità era l’unica scelta possibile per valorizzare e distinguere la sua natura.” – racconta Dino Stewart (Managing Director BMG).

Per valorizzare questo grande ritorno, il disco è stato pensato come un prezioso gioiello da ascoltare per intero, declinato in cinque diversi formati: CD, CD limited edition – maxi formato, vinile, vinile special edition (edizione limitata numerata e colorata), e per i veri intenditori uno speciale doppio vinile edizione esclusiva con tracce strumentali – incisione diretta dai mix (edizione limitata e numerata) per riscoprire l’anima analogica della musica e esaltarne ogni sfumatura.

Il Maestro del cantautorato italiano è pronto ad allargare il suo abbraccio ai fan domani, sabato 26 novembre, a MILANO presso LaFeltrinelli di Via Ugo Foscolo 1/3 – Galleria Vittorio Emanuele II (ore 17:00) con un incontro presentato da Luca De Gennaro nell’ambito della Milano Music Week, e sabato 10 dicembre a ROMA presso LaFeltrinelli di Via Appia Nuova 472 (ore 16:00) con un incontro presentato da Federico Guglielmi.

CANZONI DA INTORTO – INCONTRI

SABATO 26 NOVEMBRE – MILANO

H 17:00 @ LAFELTRINELLI, VIA UGO FOSCOLO 1/3, GALLERIA VITTORIO EMANUELE II

(NELL’AMBITO DELLA MILANO MUSIC WEEK)

SABATO 10 DICEMBRE – ROMA

H 16:00 @ LAFELTRINELLI, VIA APPIA NUOVA 472