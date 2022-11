The Weeknd in concerto in Italia

L’artista certificato disco di diamante e vincitore di numerosi premi The Weeknd, ha annunciato nuove date per il suo After Hours Til Dawn Tour, che toccherà anche l’Italia il 26 luglio 2023 a Milano, Ippodromo SNAI La Maura.

Questa nuova parte del tour partirà il 10 giugno da Manchester, per proseguire in Europa e America Latina a Stoccolma, Amsterdam, Città del Messico, Rio de Janeiro e tante altre città prima di concludersi il 15 ottobre a Santiago, in Cile.

La leg nordamericana del After Hours Til Dawn Tour, completamente sold out, è stata un incredibile successo, superando i record di presenze e incassando oltre 130 milioni di dollari.

I biglietti per l’unica data italiana all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano saranno disponibili in anteprima giovedì 1° dicembre dalle ore 12:00 per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla pre-sale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. I precedenti acquirenti dei biglietti per le date cancellate del 31 ottobre e 1° novembre 2022 a Milano, potranno iscriversi gratuitamente al sito www.livenation.it per accedere alla prevendita anticipata.

La vendita generale dei biglietti aprirà a partire da venerdì 2 dicembre dalle ore 12:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Con i fondi di questa seconda leg del tour, l’Ambasciatore del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite Abel “The Weeknd” Tesfaye collaborerà nuovamente con il Programma dell’ONU per contribuire al fondo XO Humanitarian, che sostiene l’organizzazione nella lotta alla crisi senza precedenti della fame nel mondo. A questa importante causa andranno 1€ per ogni biglietto venduto in Europa, 1£ nel Regno Unito e l’equivalente di 1$ nei paesi di tutta l’America Latina. XO Humanitarian ha raccolto fondi durante il tour nordamericano attraverso la vendita di biglietti, di una maglietta esclusiva del tour e con una donazione di 500.000 dollari direttamente da The Weeknd. Anche i brand che collaborano con l’artista, le venue, il consiglio di amministrazione e i sostenitori del World Food Program USA si sono fatti avanti per contribuire, così come Binance, lo sponsor del tour, che ha contribuito con 2 milioni di dollari al fondo. La prima donazione di 2 milioni di dollari sarà destinata a fornire assistenza alimentare e nutrizionale di emergenza alle regioni più povere dell’Etiopia.

Il tour celebra l’album del 2020 di The Weeknd “After Hours”, certificato doppio disco di platino in Italia (da cui è tratto il singolo di successo “Blinding Lights”, nominato la nuova canzone No. 1 Billboard Hot 100 di tutti i tempi, superando “The Twist”, la hit di Chubby Checker del 1960) e “Dawn FM”, album acclamato dalla critica mondiale rilasciato a gennaio 2022 e certificato disco d’oro in Italia.

Kaytranada e Mike Dean si uniranno a The Weeknd in tutte le date europee.

Il tour After Hours Til Dawn è sponsorizzato da Binance, l’ecosistema blockchain globale dietro al più grande scambio di criptovalute del mondo, che porta la tecnologia Web 3.0 al pubblico dei concerti di tutto il globo. I possessori dei biglietti riceveranno un souvenir NFT e avranno accesso a una collezione NFT esclusiva per il tour di Weeknd, in collaborazione con HXOUSE, un think-center e incubatore di comunità per imprenditori creativi. Il cinque per cento delle vendite della prossima collezione NFT tour sarà donato al fondo XO Humanitarian.

AFTER HOURS TIL DAWN TOUR 2023 DATE EUROPEE:

Sabato 10 giugno – Manchester, UK – Etihad Stadium

Mercoledì 14 giugno – Horsens, Danimarca – Nordstern Arena

Sabato 17 giugno – Stoccolma, Svezia – Tele2 Arena

Martedì 20 giugno – Oslo, Norvegia – Telenor Arena

Sabato 24 giugno – Amsterdam, Paesi Bassi – Johan Cruijiff ArenA

Mercoledì 28 giugno – Dublino, Irlanda – Marlay Park

Domenica 2 luglio – Amburgo, Germania – Volksparkstadion

Martedì 4 luglio – Dusseldorf, Germania – Merkur Spiel Arena

Venerdì 7 luglio – Londra, UK– London Stadium

Martedì 11 luglio – Bruxelles, Belgio – King Baudouin Stadium

Venerdì 14 luglio – Francoforte, Germania– Deutsche Bank Park

Martedì 18 luglio – Madrid, Spagna – Cívitas Metropolitano

Giovedì 20 luglio – Barcellona, Spagna – Estadi Olímpic Lluís Companys

Sabato 22 luglio – Nizza, Francia – Allianz Riviera

Mercoledì 26 luglio – Milano, Italia – Ippodromo SNAI La Maura

Sabato 29 luglio – Parigi, Francia – Stade de France

Martedì 1° agosto – Bordeaux, Francia – Matmut Atlantique

Venerdì 4 agosto – Monaco, Germania – Olympiastadion

Domenica 6 agosto – Praga, Repubblica Ceca – Letnany Airport

Mercoledì 9 agosto – Varsavia, Polonia – PGE Narodowy

Sabato 12 agosto – Tallinn, Estonia – Tallinn Song Festival Grounds

AFTER HOURS TIL DAWN TOUR 2023 DATE AMERICA LATINA:

Venerdì 29 settembre – Città del Messico, Messico – Foro Sol

Mercoledì 4 ottobre – Bogotá, Colombia – Estadio El Campín

Sabato 7 ottobre – Rio de Janeiro, Brasile – Estádio Nilton Santos Engenhão

Martedì 10 ottobre – San Paolo, Brasile – Allianz Parque

Venerdì 13 ottobre – Buenos Aires, Argentina – Hipódromo de San Isidro

Domenica 15 ottobre – Santiago, Cile – Estadio Bicentenario La Florida