Direttamente da Sanremo Giovani 2022 Giuse the Lizia con “Sincera”

Un brano dalle sonorità intime che ti trasporta in un viaggio nei sentimenti più autentici “Fuori piove però sono calmo, se poi passi da me”

Fuori da mercoledì 30 novembre, su tutte le piattaforme digitali “Sincera”, per Maciste Dischi (distribuito da Universal), il nuovo singolo di GIUSE THE LIZIA, prodotto da Maiole, con il quale il cantautore è in gara tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2022 (https://macistedischi.lnk.to/sincera).

“Sincera” è il nuovo singolo di GIUSE THE LIZIA, presentato a Sanremo Giovani 2022 e rappresenta una nuova fase musicale dell’artista, che a distanza di un mese dall’uscita del singolo “One more time”, ci mostra i suoi sentimenti più profondi.

“Sincera” racconta la profonda sensazione che pervade ognuno di noi quando ci si lascia trasportare dai propri sentimenti che inevitabilmente prendono il sopravvento. Il brano dalle sonorità fresche e con una melodia che ti entra subito in testa, racchiude un melting pot tra leggerezza e sconforto, entrambi tratti caratteristici del cantautore: un contrasto fortemente controbilanciato dall’autenticità con cui Giuse si racconta nel pezzo senza filtri. “L’ho scelta per Sanremo Giovani, perché credo rappresenti benissimo ciò che sono a livello sia stilistico che emotivo” – racconta Giuse – presentando quindi la giusta chiave di lettura del pezzo. Il giovane cantautore, attraverso un flusso di coscienza, fa emergere diverse sfaccettature di se stesso mostrando la propria sfera più intima e, appunto, sincera.

GIUSE THE LIZIA dopo essere stato ospite questa estate nei principali festival italiani, è pronto a tornare live con One more time Tour 2023, il primo tour nei club dell’artista che toccherà alcune delle città italiane a cui è più legato: annunciate 3 date invernali per poter incontrare dal vivo il giovane cantautore e lasciarsi trasportare dalla sua musica.

One more time Tour 2023, prodotto e organizzato da BPMCONCERTI SRL, è il nuovo viaggio dal vivo di Giuse The Lizia nei principali centri culturali italiani. Il primo appuntamento del cantautore partirà il 12 gennaio da Bologna presso il Covo – città adottiva di Giuse nonché tappa già sold out – la seconda data sarà il 13 gennaio a Milano presso l’Arci Bellezza – di cui restano pochissimi biglietti – e il tour si concluderà nella sua Sicilia – propria terra natale – il 18 gennaio a Palermo presso I Candelai.

CALENDARIO DATE

12 gennaio 2023 || Bologna @ Covo // SOLD OUT

13 gennaio 2023 || Milano @ Arci Bellezza

18 gennaio 2023 || Palermo @ I Candelai

Biglietti disponibili su www.bpmconcerti.com

Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia è un cantautore di 21 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo. Inizia a suonare la chitarra all’età di 15 anni e alle superiori cantava in una cover band degli Strokes. A 17 anni inizia a scrivere canzoni mescolando rap e cantautorato. Nell’aprile del 2021 esce per Maciste Dischi “Vietnam”, il suo primo singolo prodotto da Mr Monkey. Nel maggio 2021 è ospite del format Trap take di radio 105 presentando un brano inedito suonato voce e chitarra elettrica. Nell’estate 2021 Giuse The Lizia sale per la prima volta sul palco, nella cornice del Mi Manchi (Mi Ami) storico festival milanese e durante l’estate accompagna i migliori artisti della scena in un piccolo tour di 12 date, artisti tra cui Gazzelle, FrahQuintale e Psicologi. Nel giugno 2021 esce “Serate Toste”, secondo singolo prodotto sempre da Mr Monkey. Il 5 novembre 2021 esce “Come minimo”, EP di esordio acclamato da pubblico e critica in cui fonde urban e itpop. Il 13 maggio 2022 esce il suo secondo EP “LALALACRIME”, preceduto dall’uscita dei singoli “Parole peggiori”, “Particelle” feat Laila Al Habash e “Il brutto del mondo” feat Memento, mentre il 6 luglio è uscito il suo quarto singolo “Fatti tuoi”. Il 28 ottobre, invece, è uscito il suo nuovo singolo “One more time”, che anticipa la nuova fase musicale del cantautore.