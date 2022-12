M.E.R.L.O.T da domani i nuovi singoli

Share

Saranno disponibili da domani giovedì 22 dicembre su tutte le piattaforme digitali “OCCHI LUCIDI” e “SOLO PER SCOMPARIRE” i brani che M.E.R.L.O.T, cantautore che con le sue parole mette in musica il vissuto della generazione Z, ha deciso di regalare ai suoi fan a conclusione di un 2022 ricco di soddisfazioni.

Le due canzoni sono gli ultimi tasselli che vanno a completare il viaggio “GOCCE”, il primo progetto discografico di M.E.R.L.O.T pubblicato a settembre per Virgin Records/Universal Music, che rappresenta il punto di arrivo di un percorso lungo più di due anni. Due anni all’insegna dell’esplorazione di sé, dei suoni e delle parole che gli hanno permesso di esprimere il suo mondo e quello dei giovani ventenni, durante i quali il cantautore ha pubblicato una serie di singoli che sono confluiti nel disco insieme a quattro brani inediti registrando nel complesso oltre 30 milioni di stream.

“Solo per scomparire” era nel cassetto di M.E.R.L.O.T già da due anni “ma fino ad ora non mi era mai sembrato il momento ideale per pubblicarla” spiega il cantautore, “l’attimo giusto è adesso, il mio mood si lega perfettamente alla malinconia della canzone ma con un sound abbastanza elettronico”. La produzione del brano è infatti affidata a Eyem che aveva prodotto i primissimi pezzi M.E.R.L.O.T.

“Occhi lucidi” riflette appieno l’anima di M.E.R.L.O.T, sia a livello musicale che di scrittura: nella sua semplicità la musica del contrabbasso va ad abbracciare il pianoforte e nelle parole la malinconia incontra quella voglia di riscatto e di rinascita raggiungibile dopo aver vissuto “una vita fatta di uragani”.

In seguito alla pubblicazione di “GOCCE” M.E.R.L.O.T è tornato sul palco per proporre dal vivo i brani raccolti nell’album. L’ultimo appuntamento del 2022 è in programma proprio domani giovedì 22 dicembre a Barinossi (SA) al DSSZ Festival W/ Limen

I biglietti per il live, prodotto da BPM Concerti, sono disponibili su bpmconcerti.com.

Cantautore classe 1998, M.E.R.L.O.T cresce a Grassano in Basilicata.

Nel 2017 si trasferisce a Bologna per proseguire gli studi e inizia a muovere i primi passi nella musica passando dalle sonorità acustiche a quelle elettroniche con l’aiuto del suo primo produttore Eyem. Autoproducendosi, inizia a pubblicare i primi brani. Il suo singolo d’esordio “Ventitrè” raggiunge in poco tempo quasi sei milioni di stream, consacrando M.E.R.L.O.T come artista rivelazione Spotify a fine 2019 (il singolo ad oggi ha oltre dieci milioni di stream). Si convince così a seguire definitivamente il suo talento.

Nel 2020 debutta in Virgin Records con il brano “Sparami nel Petto”, che raggiunge oltre 2 milioni e mezzo di stream su Spotify. Nel 2020 è selezionato dalla Commissione Artistica delle Nuove Proposte guidata da Amadeus per la finale di Sanremo Giovani con il brano “Sette Volte”.

In primavera pubblica l’inedito “Denti”, un brano che, come tipico di Manuel, nasce in camera, chitarra e voce. Il singolo governato dalla malinconia si snoda sul tema del ricordo. “Denti” è il racconto di una storia d’amore ormai terminata accompagnato dal contrasto tra il dolore per la fine della relazione e il sorriso nostalgico che prende spazio ripensando alle forti emozioni provate. Il brano è prodotto da Alex D’Errico, che crea una produzione essenziale ma immediata capace di rispecchiare alla perfezione l’universo musicale di M.E.R.L.O.T.

Nell’estate 2021 M.E.R.L.O.T presenta i suoi brani live in un tour di dieci date lungo tutto la penisola ed ottiene riscontri positivi dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

Ad ottobre 2021 è il momento del brano “Alieni” il cui video è basato su una semplice metafora dove la torcia (che è un ragazzo) e la chiave (una ragazza) sono alla ricerca di un mondo dove non esistono problemi e dove tutto è semplice, anche la loro relazione.

A gennaio 2022 lancia in anteprima su TikTok il brano “Ma dai”, una ballad romantica chitarra e voce che ottiene oltre duecentomila stream in un mese su Spotify. “MA DAI è quella canzone che dovreste dedicare a voi stessi” dice M.E.R.L.O.T “è la forza di reagire e andare avanti con leggerezza. Io immagino una figura con una valigia che guarda la strada davanti a sé e accenna un sorriso pur avendo sulle spalle una montagna di problemi”.

All’inizio di aprile M.E.R.L.O.T collabora con svegliaginevra per il brano “(tuttoqua)”.

A fine aprile è invece il momento di “Tacco 9”, brano in cui M.E.R.L.O.T esplora i sentimenti della sua generazione raccontando l’infatuazione tipica dei vent’anni in musica e parole.

Nell’estate 2022 M.E.R.L.O.T ha nuovamente portato la sua musica in veste live lungo tutta la penisola.

A fine settembre pubblica il suo primo disco “GOCCE” (Virgin Records/Universal Music Italia) che rappresenta il punto di arrivo di un percorso lungo più di due anni includendo sei dei brani già pubblicati e quattro inediti. In seguito alla release del disco M.E.R.L.O.T propone i suoi brani dal vivo in un tour club che sta toccando tutta la penisola.