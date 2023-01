Il nuovo singolo di Metro Boomin The Weeknd & 21 Savage

Share

E’ disponibile in radio “Creepin’”, il singolo di Metro Boomincon The Weeknd & 21 Savage – una hit da oltre 250 milioni di stream su Spotify, #4 nella Global Chart di Spotify, Top 30 nella classifica italiana sulla piattaforma e tra i singoli più venduti nel nostro Paese secondo la Classifica Singoli di Fimi/Gfk.

Il singolo è tratto dall’album “HEROES & VILLAINS”, l’ultimo successo del produttore e dj statunitense Leland Tyler Wayne, stabile da settimane nella Top 20 della Classifica Album di Fimi/Gfk dei dischi più venduti in Italia.

Per il suo ultimo lavoro in studio, Metro Boomin ha raccolto una lista di invitati straordinari del calibro di John Legend, Future, Chris Brown, Don Toliver, Travis Scott, 21 Savage, Young Nudy, Young Thug, Mustafa, A$AP Rocky, Gunna e Takeoff.



“HEROES & VILLAINS” fa seguito al debutto del 2018, “Not All Heroes Wear Capes”, #1 nella Billboard Chart, platino in US, triplo platino per “Space Cadet” feat. Gunna, platino per “No Complaints” feat. Drake & Offset, “Don’t Come Out The House” feat. 21 Savage e per “Overdue” feat. Travis Scott, e triplo disco di platino per “10 Freaky Girls” feat. 21 Savage.