Madame fuori ovunque il brano di Sanremo

Madame presenta a Sanremo 2023 “Il bene nel male” (Sugar), scritto e composto da Madame e composto da Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che hanno prodotto il brano, la cui additional production è di Shablo e Luca Faraone.



“Il bene nel male” racconta il dialogo tra una prostituta ed un cliente, tra i quali nasce un amore per cui lei prova rimpianto e lui rimorso. Madame si immedesima nella “puttana”, facendo un ragionamento profondo da cui trae una morale: puoi prendere ciò che di buono ti arriva da qualsiasi parte, puoi trovare il bene anche nel male. Il brano eleva la prostituta dalla sua rappresentazione convenzionale, restituendole una dignità inaspettata.

Questa metafora ci restituisce la volontà dell’artista di indagare in profondità l’animo umano e la certezza di trovare sempre qualcosa di prezioso tra le persone dimenticate dalla società: la storia della “puttana” è infatti frutto di un incontro reale tra Madame ed una ragazza che vive di questo. “Nel mio brevissimo arco di vita -scrive Madame- ho ricevuto più risposte alle grandi domande dai semplici, da chi non ha niente da perdere. Fin da bambina sono sempre uscita di casa per andare dalle persone ignorate, sono loro la mia fonte di ispirazione”. Un fil rouge che ritroveremo nel suo nuovo progetto discografico, in uscita in primavera, dove ignorati e dimenticati troveranno voce.

Il valore cantautorale di Madame è stato riconosciuto anche dai numerosi premi conferiti alla scrittura dell’artista: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. Nel brano “Il bene nel male” Madame ha lavorato ad una scrittura semplice, quella delle persone che ignorano termini aulici, sofisticati e che si esprimono in modo diretto, franco. Tutto il dialogo tra la “puttana” e l’uomo è improntato sulla chiarezza delle parole.

Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 33 certificazioni tra platino e oro in soli 2 anni: è l’artista donna più ascoltata e con il maggior numero di certificazioni ottenute sia del 2021 che del 2022. Ha conquistato il pubblico anche dal vivo, in un tour sold out che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi.

Madame torna dal vivo a partire dal mese di luglio, nelle principali location all’aperto d’Italia. Queste le prime date prodotte da Friends & Partners e Vivo Concerti, in collaborazione con Big Picture Management e Sugar:

8 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

17 luglio – ROMA – Cavea – Auditorium Parco Della Musica

21 luglio – FERRARA – Ferrara Summer Festival

24 luglio – FIRENZE – Piazza SS. Annunziata

28 luglio – UDINE – Castello

20 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

24 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura

25 agosto – TAORMINA – Teatro Antico

29 agosto – MACERATA – Sferisterio