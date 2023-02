IN’EI arte e design orientale a Venezia

Share

Sabato 11 marzo 2023apre a Venezia la galleria IN’EI, nuovo spazio che ha l’ambizione di superare la distinzione tra arte e design e di far conoscere artisti e opere da Cina,Giappone e Corea spesso poco noti in Europa. La sua prima mostra ha come protagonista l’artista Gao Bo, con il progettoOfferta Venezia-Himalaya, a cura di Pietro Gaglianò.

Il nome giapponese IN’EI, nella traduzione dello scrittore Tanizaki Jun’ichiro, significa “ombra” e identifica un peculiare approccio alla Bellezza: «Lasciamo che le tenebre c’inghiottano, e scopriamo in loro una beltà». Questa suggestione dà forma e definizione al metodo adottato dalla galleria–nata grazie alla passione autentica e all’esperienza dei due fondatori, Patrice Dumande Hélène Dubois–che mette al centro progetti nati da una specifica visione, per valorizzare opere e artisti individuati grazie a un’attenta ricerca sul campo e alla loro approfondita conoscenza dell’Asia orientale.«L’intenzione è quella di lavorare con pochi e selezionati nomi su cui si è deciso di investire, innescando percorsi a lungo termine, da un lato valorizzando autori ormai storici, e dall’altro producendo lavori specificamente concepiti per noi.

–Dice la fondatrice Hélène Dubois, che continua–La distinzione tra arte e design ci interessa marginalmente, vogliamo invece creare un arcipelago coerente di visioni.Con questa prima mostra vogliamo accogliere un pubblico di appassionati e presentare opere e pensieri profondamente radicati nella cultura asiatica, ma anche rivelare una specifica sensibilità e proporre un’interpretazione dei rapporti tra diversi bacini culturali».

Come prima galleria a dedicare attenzione esclusivamente alla produzione di quest’area del mondo, IN’EI“riempie un vuoto” e, con la mostra di Gao Bo, fa una scelta precisa, promuovendo l’opera di un artista nato in Cina dalla lunga carriera, radicato da anni a Parigi ma saldamente ancorato alle sue origini, la cui opera è in equilibrio tra il mondo della fotografia e quello della performance.

GAO BO 高波 Foto di Francesco Niccolai

ConOfferta Venezia-Himalaya, Gao Bo torna sulla scena internazionale dopo una lunga pausa di riflessione e studio, che sembra quasi suggerire una vera e propria rinascita per questo autore concentrato da sempre in una ricerca che condensa le esperienze maturate in entrambi i mondi in cui ha vissuto.