Yungblud esce il nuovo singolo “Mad”

Share

In occasione dell’inizio del tour mondiale che lo porterà in Italia il prossimo 10 marzo per un imperdibile show al Mediolanum Forum di Assago vicinissimo al SOLD OUT, YUNGBLUD torna in radio dopo il grande successo di Tissues (Top20 EarOne e ancora suonato da alcuni network a distanza di mesi!) con il singolo MAD!



L’album omonimo uscito lo scorso settembre è stato la più alta nuova entrata della settimana nella classifica FIMI/GFK in sesta posizione ed ha debuttato direttamente alla prima posizione in Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda!