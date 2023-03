Francesca Michielin esce il video di “quello che ancora non c’è”

Share

Fuori ora su YouTube il videoclip ufficiale di quello che ancora non c’è, nuovo singolo in radio di Francesca Michielin estratto dal progetto discografico Cani Sciolti, pubblicato venerdì 24 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italysu tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

Primo brano di Cani Sciolti ad essere stato scritto, quello che ancora non c’è è una ballad emozionale che snoda, su un tappeto piano-voce in crescendo, il concetto di “identità” in tutte le sue sfaccettature, di genere e di personalità. Una riflessione su come a vent’anni ci si chieda insistentemente da che parte andare, con la fretta di cercarsi e di capirsi. Il videoclip ufficiale, che riprende anche il concept della cover dell’album, è un primissimo piano di Francesca che ci racconta con semplicità ed efficacia come ha imparato a non avere fretta di essere “sicura”, e si spoglia, struccandosi e spettinandosi verso dopo verso, di tutte le sovrastrutture che intaccano sani dubbi e incertezze.

Cani Sciolti, intenso viaggio dal sapore cantautorale di cui Francesca Michielin ha curato in prima persona ogni singolo particolaredalla scrittura all’arrangiamento e alla produzione, è composto da 12 tracce dal carattere intimo e personale, sincero e spudorato: i cani sciolti sono le persone dissidenti, quelle che non stanno al guinzaglio o alle regole, e così il titolo del disco è la metafora del lavoro alla base di questo grande progetto maturato nel tempo, che ha mosso i primi passi tra il 2016 e il 2017, e dei temi che la cantautrice e polistrumentista riesce a sviscerare track by track.

Ad accompagnare la sua release, è in corso il bonsoir! – Michielin10 a teatro, tour prodotto da Vivo Concerti che ha già registrato numerosi tutto-esaurito e che domani, mercoledì 1 marzo (già sold-out) e giovedì 2 marzo farà tappa all’Auditorium Parco della Musica di Roma. È davanti ad alcune delle platee più suggestive d’Italia che Francesca sta riabbracciando il suo pubblico e presentando live per la prima volta i brani inediti del nuovo disco, insieme ai grandi successi che l’hanno resa una delle cantautrici e polistrumentiste più apprezzate della scena contemporanea italiana. I biglietti per il bonsoir! – Michielin10 a teatro sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

BONSOIR! MICHIELIN10 A TEATRO – CALENDARIO

Mercoledì 22 febbraio 2023 || DATA ZERO Bassano del Grappa (VI) @ Teatro Remondini – SOLD OUT

Giovedì 23 febbraio 2023 || DATA ZERO Bassano del Grappa (VI) @ Teatro Remondini – SOLD OUT

Sabato 25 febbraio 2023 || Pordenone @ Auditorium Concordia – SOLD OUT

Domenica 26 febbraio 2023 || Trento @ Auditorium Santa Chiara – SOLD OUT

Mercoledì 1 marzo 2023 || Roma @ Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica – SOLD OUT

Giovedì 2 marzo 2023 || Roma @ Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

Sabato 4 marzo 2023 || Cagliari @ Teatro Doglio

Martedì 7 marzo 2023 || Firenze @ Teatro Puccini – SOLD OUT

Mercoledì 8 marzo 2023 || Livorno @ Teatro Goldoni

Sabato 11 marzo 2023 || Fermo @ Teatro Dell’Aquila

Sabato 18 marzo 2023 || Mantova @ Teatro Sociale – SOLD OUT

Lunedì 20 marzo 2023 || Milano @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber” – SOLD OUT

Martedì 21 marzo 2023 || Milano @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber” – SOLD OUT

Giovedì 23 marzo 2023 || Torino @ Teatro Colosseo

Giovedì 30 marzo 2023 || Lecce @ Teatro Politeama Greco

Martedì 4 aprile 2023 || Ferrara @ Teatro Nuovo

Mercoledì 5 aprile 2023 || Bologna @ Teatro Celebrazioni – SOLD OUT

Giovedì 13 aprile 2023 || Palermo @ Teatro Al Massimo

Venerdì 14 aprile 2023 || Catania @ Teatro Ambasciatori

Martedì 18 aprile 2023 || Padova @ Teatro Verdi

Sabato 22 aprile 2022 || Napoli @ Teatro Bellini