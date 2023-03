Sven Väth live ai Magazzini Generali di Milano

Share

Venerdì 31 marzo 2023 salirà sul palco dei MAGAZZINI GENERALI di Via Pietrasanta 16 a Milano, il dj e produttore tedesco considerato il pioniere della musica techno Sven Väth e opening act sarà Maurizio Schmitz.

Ampiamente riconosciuto in tutto il mondo come una delle figure più importanti della scena techno, Sven Väth si distingue per i suoi dj-set poliedrici e pieni di energia caratterizzati da un sound visionario e avanguardista con il quale ha ottenuto il successo mondiale per oltre quarant’anni.

Sven Väth è nato nel 1964 a Obertshausen in Germania ed a 18 anni inizia a suonare in vari locali di Francoforte in cui inizia a farsi notare per le sue esibizioni uniche. All’inizio degli anni 90 in Germania arriva la prima ondata techno e Sven è uno dei protagonisti di questa rivoluzione musicale con un sound nuovo e diverso. Nel 1997 crea l’evento “Cocoon” che poi diventa anche la sua etichetta musicale e un’agenzia di eventi. Da oltre quarant’anni nel mondo della musica, Svan continua a stupire per i suoi dj-set in cui passa dai suoni della techno a quelli dell’ambient fino ad arrivare all’acid house, capaci di coinvolgere tutti gli ascoltatori.

Maurizio Schmitz è un dj, organizzatore di eventi, promoter e booker per metà italiano e per metà tedesco. È un artista che adora i contrasti: dal modo di vestire alla sua musica. Le sue selezioni musicali possono rientrare nella categoria “house psichedelica”, passando dalla musica ambient a quella deep ed è questa sua eterogeneità che lo rende l’artista perfetto sia su un grande palco che in un club.

Dopo aver conquistato milioni di persone con il suo sound, Sven Väth arriverà venerdì 31 marzo 2023 nello storico locale milanese per una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

