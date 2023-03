Luchè premiato con il “Ballerino Dalla”

Share

Si sono tenute al Teatro Celebrazioni di Bologna le premiazioni per la prima edizione di “CIAO – RASSEGNA LUCIO DALLA”.

In questa occasione è stato consegnato a Luchè il premio BALLERINO DALLA per la categoria “Canzone” con la sua “Le Pietre Non Volano”, brano già certificato disco d’oro da FIMI/GfK Italia. Un importante riconoscimento per le capacità e il talento di un artista, che nel tempo ha saputo evolversi e alzare sempre di più l’asticella con la sua musica.

Il rapper anche in questa occasione ha dimostrato quanto sia importante sperimentare e non porsi dei limiti, per poter offrire sempre con la propria musica nuovi spunti e stimoli.

Proprio questa passione così forte spinge Luchè a non fermarsi mai, infatti, ha da poco annunciato le prime date del “Luchè Summer Tour 2023”, dopo un tour di grande successo sui palchi dei più importanti palasport d’Italia, che ha incasellato un sold out dopo l’altro e conquistato tutte le principali città italiane con uno show gigante.

LUCHÈ, nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981. Il suo palmares include 20 dischi di platino e 13 dischi d’oro, per oltre 1 miliardo di streaming audio e video.