Ai Magazzini Generali live le Nervo

Sabato 22 aprile 2023 salirà sul palco dei MAGAZZINI GENERALI di Via Pietrasanta 16 a Milano per il SABATO UNIVERSITARIO, le NERVO il duo di musica elettronica di fama internazionale.

Ampiamente riconosciute in tutto il mondo come il duo più importante della scena elettronica, le NERVO si distinguono per i loro dj-set eclettici e pieni di energia che fondono i suoni della dance con quelli della musica pop, in un insieme di melodie capaci di coinvolgere tutti gli ascoltatori.

NERVO sono Miriam e Olivia, due gemelle australiane nate a Melbourne che iniziano la loro carriera con il brano “When Love Takes Over” in collaborazione con David Guetta e Kelly Roland che raggiunge la prima posizione nelle classifiche mondiali e ottiene un Grammy Award. Negli anni il duo ha consolidato la propria posizione nel mondo della musica elettronica e ha collaborato con diversi artisti come Kylie Minogue, Britney Spears, Armin Van Buuren e Avicii. Il loro sound è unico e inconfondibile, caratterizzato da melodie indelebili e da un impertinente e audace electro-pop. Con la loro passione e determinazione, le NERVO hanno scalato le classifiche di tutto il mondo arrivando sempre al primo posto, affermandosi come le dj più importanti della scena.

Dopo aver conquistato milioni di persone con i loro sound, le NERVO arriveranno sabato 22 aprile 2023 nello storico locale milanese per una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

Per acquistare i biglietti:

https://link.dice.fm/z2e078f44ee7