Arriva la 2°edizione di Comfort Festival

Share

Comfort Festival® è pronto ad accendere i riflettori sull’edizione 2023, che vedrà, domenica 2 luglio, un’intera giornata all’insegna della grande musica rock, grazie alle performance live di più di dieci artisti nazionali e internazionali che si esibiranno su due palchi – Comfort e A.R.M.O.N.I.A. – nella meravigliosa cornice naturalistica del Parco Urbano G. Bassani di Ferrara.

Tutti i possessori di biglietto per uno dei tre imperdibili concerti di Bruce Springsteen and The E Street Band in Italia – giovedì 18 maggio al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio al Prato della Gerascia all’interno dell’Autodromo di Monza – hanno ora la possibilità di acquistare l’ingresso al Comfort Festival al prezzo speciale early bird (50€ + prev.) sui canali di vendita ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

La promo sarà accessibile dalla pagina dedicata a Comfort Festival sui tre canali di vendita, inserendo il sigillo fiscale presente sul biglietto di Springsteen, che dà la possibilità di acquistare fino a due ingressi a prezzo speciale per il Festival. La promozione sarà attiva fino ad esaurimento posti.

Comfort Festival® mette al centro il benessere psico fisico del pubblico e non la ricerca dei grandi numeri di massa. La rassegna nasce da un’idea semplicissima di Claudio Trotta: utilizzare una location spaziosa, bella e naturale – la stessa dove si svolgerà il concerto di Bruce Springsteen il 18 maggio – limitandone la capienza a poche migliaia di persone e concentrandosi sul comfort complessivo dei singoli partecipanti. Il risultato è un Festival dove stare bene insieme ascoltando musica comodamente, seduti su una sdraio o su una sedia o adagiati sul prato con il proprio telo, in una location accogliente e verde, dove ogni spettatore avrà spazio fisico adeguato a godersi lo spazio culturale di cui è parte.

Domenica 2 luglio il Parco Urbano G. Bassani di Ferrara ospiterà i live di: Jack Johnson, tra i più apprezzati e premiati cantautori folk rock statunitensi, più volte disco di platino, da sempre attivo sulle tematiche dell’ambientalismo e della sostenibilità; Wolfmother, la popolare rock band australiana capitanata da Andrew Stockdale; Glen Hansard, cantautore vincitore di un premio Oscar e principale voce/chitarra dei gruppi The Frames e The Swell Season; Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, una delle nuove leve più riconoscibili del rock’n’roll contemporaneo; Francesco Piu, chitarrista, cantante e autore, con otto album all’attivo e migliaia di concerti in Italia, Europa, Canada e USA dove ha rappresentato l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis; la rock band, tutta al femminile, Pillow Queens, che, dopo il travolgente successo del loro ultimo tour in Europa e Nord America, arriva per la prima volta in Italia; Ocie Elliot, il duo indie-folk canadese, nominato ai JUNO Awards; Mary Gauthier, cantautrice e autrice affermata, nominata ai Grammy Awards; il maestro dello psych-pop di Filadelfia Kurt Vile, affiancato dalla sua band the Violators, in Italia per presentare il nuovo album.

Biglietti disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.