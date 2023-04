Joe Bastianich & la Terza Classe in tour

Share

Dopo il successo del Good Morning Tour nel 2022, JOE BASTIANICH annuncia le prime date del suo tour estivo 2023, che vedrà l’eclettico artista calcare i palchi delle principali venue della penisola, insieme alla band partenopea La Terza Classe. Il progetto ‘Joe Bastianich & la Terza Classe’, nasce dalla passione sconfinata di Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana, che lo ha portato al sodalizio artistico con La Terza Classe, una delle poche realtà musicali italiane che sin dalla sua nascita si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano.

“Non vediamo l’ora di ripartire e di avere quante più persone possibili

sotto i bellissimi palchi italiani che andremo a calcare, ancora una volta

insieme. Porteremo in giro un sound più maturo, più elettrico, ma sempre denso di riferimenti alle radici della musica che amiamo e che scriviamo”. – dichiarano JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE.

Il tour, organizzato da Barley Arts, partirà domenica 14 maggio da Grosseto e toccherà diverse città, accendendo l’estate italiana con l’iconica energia di JOE BASTIANICH e immergendo il pubblico tra le inconfondibili sonorità statunitensi dei generi folk, blues e bluegrass.

Joe Bastianich & la Terza Classe tour

Di seguito le date già in calendario:

Domenica 14 Maggio

Grosseto, Rosso Morellino

Ingresso gratuito

Giovedì 22 Giugno

Cento (FE), Cento d’Estate

Ingresso gratuito

Sabato 15 Luglio 2023

Velo Veronese (VR)

Lessinia Music Festival

Ingresso gratuito

Domenica 16 Luglio

Pavullo nel Frignano (MO), Pac-Vullo

Ingresso gratuito

Mercoledì 19 Luglio

Casatenovo (LC), Festa di Sant’Anna / via Galileo Galilei

Ingresso gratuito

Venerdì 21 Luglio

Borgo a Mozzano (LU), Festival Borgo a Mozzano / Campo Sportivo (via Lodovica)

Ingresso gratuito

Sabato 22 Luglio

San Paolo d’Argon (BG), Birra ’n Banda / via dei Benedettini

Ingresso gratuito

JOE BASTIANICH, classe 1968, nasce nel Queens da una famiglia di ristoratori emigranti di origini istriane. È un celebre ristoratore italo-americano che negli anni ha inaugurato più di venti ristoranti italiani in tutto il mondo, fondato con la sua famiglia la Cantina Bastianich a Cividale del Friuli, La Mozza in Maremma e inseguito successi nel mondo della tv e della musica. Dopo aver portato per anni la cucina italiana in America, dopo la pandemia di Covid-19 ha deciso di seguire il percorso inverso portando all’Italia la parte più autentica e viscerale dell’America tramite il cibo, inaugurando nel 2021 a Milano Joe’s American BBQ. Personaggio istrionico, autore di libri (l’ultimo pubblicato per Mondadori “Il Grande Racconto del Vino Italiano”) e alla continua ricerca di nuovi stimoli, Joe è anche un grandissimo appassionato di musica – nel 2020 pubblica infatti il suo primo album Aka Joe cui seguirà nel 2022 Good Morning Italia, scritto in collaborazione con la band La Terza Classe, con cui Joe si esibisce attualmente nelle principali piazze italiane.

Tra le sue apparizioni più amate in Italia dal grande pubblico c’è sicuramente quella nei panni del temuto giudice di Masterchef ma anche in quelli più divertiti al tavolo di Italia’s Got Talent. Di recente Joe è stato protagonista per Sky Arte di Good Morning Italia, un racconto musicale ed enogastronomico in giro per l’Italia. Sempre nel 2022 ha debuttato nel mondo del podcast con l’inedita serie Wine Heroes, prodotta da Dopcast su soggetto originale di Banijay Italia in cui è stato la voce narrante di un viaggio dedicato ai vini eroici d’Italia. Nella scorsa stagione indossa il prestigioso completo di Iena, per il programma di Davide Parenti, raccontando da inviato l’emergenza dei profughi di guerra dell’Ucraina, il mondo delle criptovalute e un avvincente viaggio in Perù alla scoperta della ayahuasca. Nel 2023 partecipa, insieme all’amico Andrea Belfiore, al programma Pechino Express per Sky.