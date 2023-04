Giovanni Truppi “Amarsi come i cani”

Share

È disponibile da venerdì in radio AMARSI COME I CANI, brano di GIOVANNI TRUPPI tratto dal suo nuovo album “Infinite possibilità per esseri finiti”: il nuovo frutto del talento e del lavoro costante di un artista senza compromessi e in continua evoluzione, capace di andare sempre oltre i limiti, gli schemi e le definizioni!

AMARSI COME I CANI si apre con un pianoforte, che accompagna per tutto il brano la voce di Giovanni in un crescendo emotivo che scoppia in un ritornello ricco di batteria. Una storia autobiografica e universale che riesce a raccontare la vita e l’amore con drammaticità e (auto)ironia, che guarda dritto negli occhi il nostro presente e cerca di trovare il modo più giusto di interpretarlo ogni giorno.

Diciotto tracce che spaziano dal rock e dai rimandi alla tradizione cantautorale italiana alla musica elettronica e ambient, da lampi impressionisti di solo pianoforte fino alla rivisitazione, autorizzata personalmente dai fratelli Brian e Roger Eno, del loro brano strumentale Blonde.

Dal punto di vista musicale batterie live e sporche si sommano a ritmiche elettroniche, e lo stesso avviene per le chitarre elettriche e i synths; elementi acustici o naturali campionati, effettati e incastonati all’interno di arrangiamenti o sessioni ritmiche completamente sintetici. A fare da collante, in questo percorso variegato di stili e sonorità, il collage e l’utilizzo di soundscape: i rumori di Centocelle, registrati da Truppi e Contessa e sparsi nel disco come a tessere una trama implicita, il traffico di via Indipendenza a Bologna, riprese di immagini (sonore) quotidiane – biciclette, passi, voci, ascensori, uccelli – e analogiche. La produzione di Marco Buccelli (storico collaboratore di Truppi, basato negli Stati Uniti e già al lavoro con Xenia Rubinos e Crudo Pimiento) e Niccoló Contessa (I Cani, Coez, TuttiFenomeni) sottolinea e esalta la contemporaneità e l’internazionalità della scrittura

A rappresentarlo al meglio, la copertina concepita dall’artista Aldo Giannotti: un’opera partecipativa creata direttamente dal pubblico e dall’artista al MAMbo di Bologna. Un’opera d’arte in divenire che ha racchiuso e abbracciato le tracce di tante vite e tante storie, per poi trasformarsi nella cover di un disco che proprio della vita e delle sue storie si nutre.

Inoltre è disponibile su tutte le piattaforme Esseri Finiti, un podcast che, senza parlarne (quasi) mai, racconta il nuovo disco dell’artista napoletano approfondendo i temi che hanno ispirato le sue nuove canzoni. Il podcast è attualmente in Top 50 Podcast Italia, e vede protagonisti delle puntate molti ospiti del settore, tra cui Dargen D’Amico, Max Collini e molti altri.