It’s The Joint! chiude la stagione con Nitro

Share

Al via giovedì 11 maggio a Largo Venue il nuovo appuntamento con le serate Hip-Hop firmate It’s The Joint!, dove questa volta l’ospite della serata sarà il rapper vicentino Nicola Albera, meglio conosciuto come Nitro.

It’s The Joint! è un evento Hip-Hop con musica suonata dal vivo, una piattaforma dove si incontrano musicisti, cantanti, rapper, DJ e beatboxer per superare confini e generi musicali. Questo è It’s The Joint! dove una volta al mese la resident band Dumbo Station insieme a Danno dei Colle Der Fomento e alla crew Do Your Thang, condurranno la serata coinvolgendo numerosi ospiti a esibirsi con loro sul palco. La special guest di questo mese è Nitro, artista che si è avvicinato all’Hip-Hop grazie al freestyle nel 2007. MC di punta dell’etichetta Machete ha all’attivo cinque album. “Outsider” è il titolo dell’ultimo lavoro pubblicato lo scorso aprile che l’artista ha commentato: “Outsider è chi opera in campo letterario e artistico ed è al di fuori di ogni scuola o movimento. Chi sente di non appartenere a niente. Outsider sono io”. Sul palco di Largo Venue, Nitro si esibirà assieme alla Dumbo Station proponendo una selezione dei suoi successi riarrangiati per l’occasione. La seconda parte della serata vedrà l’esibizione del rapper e produttore romano Suarez, già membro delle crew Nacapito e Gente de Borgata. Ma anche live set di Pacman XII e della crew Do Your Thang, in consolle DJ Gengis. I Dumbo Station sono Benjamin Ventura (tastiere), Paolo Zou (chitarra), Stefano Rossi (basso) e Davide Savarese (batteria).

Questo è l’ultimo appuntamento del ciclo It’s The Joint!, che si ferma per riprendere in autunno, ma gli organizzatori non escludono una serie di speciali date estive.

Giovedì 11 maggio

Ore 20

Largo Venue

Via Biordo Michelotti, 2 – Roma

Ingresso Euro 15

Infoline 0659875966

https://www.youtube.com/watch?v=KT55OhPizHU

https://www.instagram.com/its_the_joint/