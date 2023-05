Domenica allo Spirit de Milan “Celtic Wave”

Share

Domenica 14 maggio allo Spirit de Milan (Via Bovisasca, 59) appuntamento con CELTIC WAVE, edizione speciale dedicata alle tradizioni e alla musica scozzese del festival interceltico che fa riscoprire il mondo della musica, della danza, della cultura e dell’artigianato dei paesi celtici.

La mission del festival è quella di offrire al pubblico un’esperienza unica, educativa e indimenticabile legata alla Scozia: per l’evento saranno coinvolti oltre 20 artisti italiani e internazionali (tra i quali gli scozzesi Skipinnish e i Mànran) che si esibiranno negli spazi del locale meneghino dal gusto vintage, workshop di danza scozzese e musica irlandese che permetteranno di conoscere e apprendere usi e costumi di epoche passate e luoghi lontani, tanto cibo con alcuni piatti ispirati alla cucina scozzese e un mercatino artigianale con i migliori rivenditori di prodotti artigianali vintage, folkloristici, fantasy ed etnici e occasioni da non perdere.

Skipinnish

Questo il programma di Celtic Wave 2023:

ore 12.00 – Apertura porte per il pranzo e il mercato artigianale;

ore 14.00 – 16.00 intrattenimento per bambini dai 4 anni in su;

ore 14.00 -15.00 workshop gratuiti di banjo, uilleann pipes, bodhran, arpa celtica, chitarra, fiddle e tin whistle (a cura degli insegnanti della Traditional Music Academy – Per partecipare non sarà necessario avere il proprio strumento musicale. Per iscriversi è necessario mandare una email a info@traditionalmusicacademy.it);

ore 15.00 -16.00 workshop di banjo, uilleann pipes, bodhran, arpa celtica, chitarra, fiddle e tin whistle di livello avanzato (a cura degli insegnanti della Traditional Music Academy – Costo 10 € – per iscriversi è necessario mandare una email a info@traditionalmusicacademy.it);

ore 15.00 -16.00 workshop gratuito di danze scozzesi Highlands per adulti e bambini (a cura di Gens d’Ys);

ore 16.00 – 17.00 workshop gratuito di country dance scozzesi per adulti (a cura di Milan Scottish Country Dance);

ore 17.00 – 17.30 esibizione di Celtic Knot Pipes and Drums;

MAIN STAGE

ore 18.00 – esibizione di Gens d’Ys (Italia);

ore 19.00 – esibizione di Celtic Knot Pipes&Drums (Italia);

ore 20.00 – esibizione di Mànran (Scozia);

ore 21.45 – esibizione di Skipinnish (Scozia).

Celtic Knot Pipes and Drums

I biglietti sono disponibili in prevendita al seguente link: https://ticket.cinebot.it/imbolc/titolo/10.

(Costo biglietti: 15 € intero, 10 € ridotto per soci ASD Gens d’Ys e Spirit de Milan 2023, gratuito fino ai 12 anni).

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).

