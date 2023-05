Torna sulle scene Mario Venuti

Share

Da venerdì 19 maggio sarà in radio e disponibile in digitale “NAPOLI-BAHIA”, il nuovo brano dell’eclettico cantautore e polistrumentista MARIO VENUTI feat. Lucariello,Fabiana Martone e Neney Santos (etichetta Microclima, distribuzione Artist First).

Il singolo, che anticipa il suo nuovo progetto discografico in uscita in autunno, è composto da Mario Venuti e scritto dallo stesso Venuti insieme a Kaballà, mentre le barre rap sono del rapper napoletanoLucariello. La produzione artistica è a cura di Tony Canto.

«Due città distanti ma unite dal destino di essere città simbolo – afferma Mario Venuti – Entrambe sono il marchio di un’identità nazionale, hanno espresso i codici culturali riconosciuti nel mondo e che identificano Italia e Brasile. La musica, la religiosità, la passione calcistica, un popolo allegro e dolente. Due città ricche di bellezza e contraddizioni. In questo gioco tra due mondi ho voluto con me Lucariello che rappa in napoletano stretto, Fabiana Martone voce dei Nu Genea e il percussionista cantante bahiano Neney Santos, per un viaggio ideale tra due culture»

Il brano con un sound e un ritmo travolgenti trasporta chi lo ascolta dall’altra dell’Oceano ma, allo stesso tempo, anche nel capoluogo campano, in un incrocio di culture – quella brasiliana e quella partenopea – che hanno in comune l’intensità del vivere, la passione, una rotta che inevitabilmente parte e arriva dal mare. Il racconto di un sogno che è un inno alla jeu de vivre dove Maradona e Pelè possono giocare insieme e dove la musica è parte integrante della quotidianità di tutti.

In estate saranno tante le occasioni per ascoltare dal vivo l’artista che proporrà i suoi più grandi successi (calendario in aggiornamento):

4 giugno – Vittoria (RG), ospite di “La musica della madre terra“

23 giugno – Saluber Arena di Bedizzole (BS), ospite di Massimo Coppola “Io vivo come te“

24 giugno – Teatro Dell’Orecchione di Verona, ospite di Massimo Coppola “Io vivo come te“

30 giugno– Catania, “Marranzano World Festival”

27 luglio– Chiaramonte Gulfi (RG), ospite di”La musica della madre terra”

28 luglio – Santa Venerina (CT), “MONK Jazz Festival”

13 agosto – Villaggio Baia di Manaccora, anfiteatro interno, Peschici (FG)

17 agosto – Alghero (SS), “Jazz Alguer”

7 settembre – Marina Piccola di Vieste (FG)

MARIO VENUTI, cantautore e chitarrista catanese, inizia la sua carriera negli anni ’80 con la band “Denovo”. Dopo otto anni intraprende la carriera da solista e nel 1994 pubblica il suo primo disco da solista “Un po’ di febbre” e nel 1996 il secondo album “Microclima”. Nel 1997 partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Il più bravo del reame”, preludio del disco “Mai come ieri” che ottiene un grande successo di pubblico e critica. A gennaio del 2003 pubblica l’album “Grandimprese”, anticipato dal singolo “Veramente”. Nel 2004 con il brano “Crudele”, Mario Venuti, riceve a Sanremo il Premio della Critica e il Premio Radio e Tv. Nel 2005 esce il disco “Magneti”, mentre nella 56esima edizione del Festival di Sanremo porta, insieme agli Arancia Sonora, il brano “Un altro posto nel mondo”. Segue una tournée di un anno che sfocia nella pubblicazione dell’antologia “L’officina del fantastico” che ripercorre quattordici anni di successi del cantautore catanese e che viene presentato al Festival di Sanremo del 2008 con l’inedito “A ferro e fuoco”. Nell’ottobre 2009 pubblica l’album di inediti “Recidivo”. Nel 2011 Mario si esibisce in concerti acustici, senza accompagnatori sul palco, in tutta Italia. Nel 2012, anticipato in radio dal singolo “Quello che ci manca”, pubblica il suo settimo album da solista, “L’ultimo romantico” e nel 2014 esce con il suo ottavo disco da solista “Il tramonto dell’occidente”, un concept-album scritto a sei mani, con Kaballà e Francesco Bianconi. Nel 2016 decide di rivisitare con gli Urban Fabula in chiave Jazz i classici della canzone italiana e internazionale e canzoni del proprio repertorio, dando vita al progetto Mario Meets Jazz. Quest’anno in primavera ha pubblicato il suo nuovo album “Motore di vita”, prodotto artisticamente da Mario Venuti insieme a Seba. Il disco vanta anche la collaborazione artistica di Kaballà e la presenza del batterista jazz e arrangiatore ritmico Luca Scorziello. Tutto il disco emana un umore disteso e positivo e suona come un ripetuto GRAZIE per gli immensi doni che la vita può donarci. Dopo “Motore di vita” (2017) è la volta del decimo album “Soyuz 10”dal quale vengono estratti tre singoli: “Il pubblico sei tu”, “Ciao cuore”, e “Silenzio al silenzio”, attualmente in rotazione radiofonica. A marzo del 2020 sul canale YT ufficiale viene pubblicata la serie “Casacasa Live Session”: una raccolta di sette live in cui l’artista ha eseguito alcuni dei suoi brani più famosi direttamente dal salotto di casa sua. Nel mese di maggio i brani sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali. Il 17 settembre 2021 è uscito “TROPITALIA”, progetto nel quale Mario Venuti si diverte a giocare, diventando puro interprete, rileggendo alcuni brani popolari della canzone italiana in chiave tropicalista. Per l’estate 2023 in attesa dell’uscita del nuovo album prevista in autunno, Mario Venuti porterà in tour i suoi più grandi successi.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni