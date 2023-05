A Trieste la mostra “Ritratti Africani”

Share

Nell’ambito del progetto espositivo Ritratti Africani. Seydou Keïta, Malick Sidibé, Samuel Fosso, a cura di Filippo Maggia e in corso al Magazzino delle Idee fino all’11 giugno 2023, ERPAC, in collaborazione con l’Associazione Time for Africa, presenta un ciclo di appuntamenti e di incontri collaterali legati al continente africano, al centro della fotografia degli artisti autori delle oltre cento opere presenti in mostra.

Concerti, incontri, narrazioni e talk sull’arte contemporanea, sulla fotografia, sulla moda, sul reportage in Africa, ma anche laboratori per bambini, coinvolgeranno un pubblico trasversale che avrà l’occasione di visitare anche la mostra, nei giorni degli eventi dalle 17.00 alle 19.00, con un biglietto di ingresso al prezzo ridotto di 5€.



Martedì 18 aprile, ore 18.00

Il mestiere del fotoreporter in Africa

Incontro con Daniele Bellocchio (giornalista e fotoreporter) e Akilimali Salleh (giornalista e fotoreporter

congolese). Quest’ultimo in diretta streaming.



Venerdì 28 aprile, ore 18.00

Fotografia e moda contemporanea africana

Incontro con Enrica Picarelli, direttore editoriale di Africa&Mediterraneo e Research Fellow UNIBO.



Mercoledì 10 maggio, ore 17.00

Incontriamoci a bassa voce. Speciale Africa. LeggiAmo 0-18

A cura di Nati per Leggere FVG e Associazione Senza Confini Brez Meja. Nati per Leggere propone un

appuntamento straordinario a tema Africa. Alle letture di fiabe africane seguirà una visita guidata alla mostra

“a misura di bambino”. L’incontro è organizzato in collaborazione con la BibliotEqua dell’associazione Senza Confini Brez Meja, punto lettura Mamma Lingua e della Biblioteca Diffusa del Comune di Trieste.

L’incontro, a ingresso libero su prenotazione, è rivolto a famiglie con bambini da 3 a 6 anni.*

Venerdì 12 maggio, ore 19.00

Ritmi africani

Concerto con il Griot Jali Babou Saho, accompagnato dalla chitarra di Luca Zennaro e dal contrabbasso di

Simone Serafini.



Giovedì 18 maggio ore 18.00.

Nuove narrazioni della fotografia africana

Incontro con i due giovani curatori Janine Gaelle dal Camerun e Manuel Beinat.



Venerdì 19 maggio, ore 19.30

FUORIBORDER. Presentazione dell’evento Borderwine 2023

Anteprima di presentazione dell’appuntamento annuale che si terrà il prossimo 18 e 19 giugno nel parco di Villa Manin di Passariano Udine. La serata prevede un accompagnamento musicale dai ritmi africani**.

L’ingresso agli incontri è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Non è necessaria la prenotazione.



*Per l’evento Nati per leggere, in programma il 10 maggio, la prenotazione è obbligatoria con messaggio

(preferibilmente Whatsapp) al numero +39 349 325 67 47, indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore.

**La serata del 19 maggio è a pagamento. Ingresso a persona all’evento di € 10 più visita alla mostra € 5.

Dopo ogni incontro, si potrà degustare un bicchiere di vino offerto dall’Associazione dei viticoltori del Carso.

In occasione degli incontri, la mostra sarà visitabile fino alle ore 20.00.

Per maggiori informazioni www.magazzinodelleidee.it



Time For Africa, fondata nel 2005 a Udine, è una Onlus, Associazione no profit, che si occupa di cooperazione e solidarietà internazionale con l’Africa. Ma non solo, l’associazione, nel corso degli anni, ha sviluppato molteplici attività in ambito socioculturale, con iniziative di promozione della coesione sociale e del dialogo interculturale, con lo scopo di favorire la convivenza e la valorizzazione delle differenze per superare stereotipi e pregiudizi. Tra le iniziative seguite si ricordano l’apertura della Biblioteca dell’Africa, unica nel suo genere a livello nazionale, la realizzazione di Incontri Racconti dialoghi interculturali nel Friuli che cambia, giunto alla sua quinta edizione, e la Biblioteca in Jazz, appuntamento stabile giunto alla terza edizione, oltre a diverse produzioni in ambito musicale ed editoriale.

Comuncato Stampa: Studio Battage