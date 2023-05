A Pilar Fogliati il Premio Mangiacinema

Share

Che fosse talentuosa, travolgente e una “forza della natura”, lo si era capito subito: fin dal debutto sul grande schermo in “Forever Young” di Fausto Brizzi e nella serie Rai “Un passo dal cielo”, dove interpretava l’etologa Emma Giorgi. Poi, nel 2011 raggiunge la grande popolarità con la serie di Raiuno “Cuori” (di cui è la protagonista femminile), confermata l’anno successivo con il ruolo della sorella di Miriam Leone in “Corro da te”, con Pierfrancesco Favino. Ma la consacrazione definitiva è arrivata in questa stagione cinematografica: madrina al Torino Film Festival, protagonista della serie Netflix “Odio il Natale”, regista eattrice della commedia “Romantiche”.

Pilar Fogliati domenica 11 giugno sarà ospite d’onore a Mangiacinema – Festa del cibo d’autore e del cinema goloso, a San Secondo Parmense, per ricevere il Premio Mangiacinema – Creatrice di Sogni. Nell’agorà del Museo Orsi Coppini, si racconterà al pubblico, conversando con il direttore artistico Gianluigi Negri, prima di ritirare il riconoscimento e prima della proiezione del suo film.

L’edizione del decennale del Festival più pop d’Italia si svolgerà nel Comune della Bassa Parmense dall’8 al 18 giugno, con l’aggiunta dell’evento dedicato ai quarant’anni di carriera di Isabella Ferrari sabato 24 giugno.

SDOPPIARSI IN QUATTRO

“Mi sdoppio in quattro” è il titolo della serata d’onore di cui Pilar Fogliati sarà protagonista: in “Romantiche”, molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, ricopre quel numero esatto di ruoli, in maniera camaleontica e ironica. E conquista tutti, in una ideale risposta al femminile del terzo millennio a “Bianco, rosso e Verdone”. L’attrice e regista di origini piemontesi è la più giovane artista a ricevere il Premio Mangiacinema – Creatrice di Sogni, già assegnato in precedenza a Laura Morante, Milena Vukotic, Lucrezia Lante della Rovere, Violante Placido, Paola Pitagora, Maria Grazia Cucinotta, Cristiana e Diamante Pedersoli, Giada Colagrande, Gianna Gissi, Wilma De Angelis.

Prima di “Romantiche”, verrà proiettato il corto d’animazione“Amèrico e Anita – Storia di una bicicletta” (realizzato da Coppini Arte Olearia), mentre in apertura di serata è prevista la Mangiastoria “Questo culatello è Squisito!”, con Angelo Capasso del Salumificio Squisito.

LE LOCATION, LE MANGIASTORIE E LE DEGUSTAZIONI GRATUITE

Mangiacinema (il cui programma completo sarà annunciato a fine maggio) si svolgerà negli spazi all’aperto dello splendido Museo Agorà Orsi Coppini e negli spazi comunali della straordinaria e quattrocentesca Rocca dei Rossi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

La sezione Mangiastorie è curata da Sandro Piovani, giornalista della Gazzetta di Parma e responsabile dell’inserto “Gusto”. Ogni Mangiastoria si chiuderà con una degustazione gratuita.

PARTNER 2023

Oltre al sostegno del Comune di San Secondo Parmense, di Coppini Arte Olearia e Fondazione Monteparma, per il decimo anno della kermesse che porta nella provincia di Parma turisti, visitatori e nomi dello spettacolo e del mondo del gusto, il main partner storico rimane Gas Sales Energia. Mangiacinema è patrocinato dalla Provincia di Parma, dall’Associazione Castelli del Ducato e dall’Associazione Corte dei Rossi.

I Premi Mangiacinema sono realizzati dall’artista Lucio Nocentini.

I media partner sono Radio 24 (con il programma “La rosa purpurea” di Franco Dassisti, da sempre al fianco di Mangiacinema fin dalla prima edizione del 2014), il settimanale Film Tv, l’agenzia di stampa Italpress, l’emittente Teleambiente, le testate GustoH24, Italia a Tavola, Gazzetta dell’Emilia & dintorni e Stadiotardini.it.

Comunicato Stampa: Mangiacinema