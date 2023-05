“Cercavo te” il nuovo singolo di Samuspina

Share

CERCAVO TE, fuori oggi per BMG su tutte le piattaforme digitali, è il nuovo singolo di SAMUSPINA, giovane cantante e producer milanese. Se lo scorso aprile si è presentato col suo primo singolo COME SI FA, dando un primo assaggio del suo brillante talento, con CERCAVO TE Samuele ci prende per mano e ci invita a salire sopra a un vecchio motorino per esplorare il suo universo, fatto di colori, sensazioni, divertimento incosciente.

Schiocchi di dita, ritmo incalzante e una base frizzante e up-tempo che unisce poetica ed elettronica: sui suoni dal retrogusto dance decadente di CERCAVO TE risuonano le parole sincere di un giovane ventenne che vaga fra i muri grigi e vivi di questa città, alla ricerca di qualcuno che possa restare nella sua vita sempre, accada quel che accada (Ma dimmi se resti con me / fino alla fine anche se alla fine non va, un po’ come me).

SAMUSPINA, nome d’arte di Samuele Spina, è un cantante e producer del roster di BMG. Cresciuto a Milano, a soli 22 anni – con lo pseudonimo di Danny Trexin – ha già alle spalle diverse esperienze di successo come producer di musica elettronica e dance che gli hanno già fatto guadagnare svariati riscontri positivi anche a livello internazionale. Dopo il primo singolo COME SI FA, pubblicato ad aprile, torna ora con il nuovo singolo CERCAVO TE. Col progetto SAMUSPINA Samuele vuole mostrarsi nella sua veste più sincera e genuina: quella di un ragazzo che non ha paura di divertirsi e di raccontare la spensieratezza e il brivido di avere vent’anni.

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Goigest