Paola & Chiara “Per Sempre” un successo in classifica

Super esordio direttamente sul podio della classifica FIMI/GFK per il nuovo album di PAOLA & CHIARA, PER SEMPRE, uscito il 12 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy a sancire, a ritmo di celebration, il ritorno dell’iconico duo sulle scene musicali.

Un incredibile risultato per le sorelle Iezzi, certificato anche dal grande riscontro ottenuto dai singoli Furore(già Disco di Platino) e Mare Caos che hanno anticipato l’album, un viaggio in 11 tracce in compagnia dei più interessanti nomi del panorama musicale attuale (ELODIE, JOVANOTTI, ANA MENA, MAX PEZZALI, EMMA, GABRY PONTE, LEVANTE, COSMO, NOEMI) e di producer d’eccezione (ITACA, Max Kle1nz dei Cosmophonix, Fudasca, Giordano Colombo, Gabry Ponte, Andro, DADE, Cosmo).

L’avventura di Paola & Chiara prosegue questa sera e domani (19.05 e 20.05) a Roma @ Auditorium Conciliazione con le tappe conclusive del PAOLA & CHIARA PER SEMPRE, gli incredibili appuntamenti indoor prodotti da Vivo Concerti che hanno registrato doppio sold-out al Fabrique di Milano. In attesa di vederle il 10 giugno in veste di madrine al Roma Pride 2023, le sorelle Iezzi animeranno anche la calda stagione dei live con il PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE, la tournée a cielo aperto che illuminerà fino a settembre i festival e le piazze più importanti d’Italia, sulle note delle nuove tracce e dei brani più amati di sempre.

Paola & Chiara presenteranno PER SEMPRE e incontreranno i loro fan in occasione di cinque speciali instore:

● Dom 21.05 – Castel Romano (RM) @ Shopping Village

● Gio 25.05 – Roncadelle (BS) @ Elnòs Shopping

● Ven 26.05 – Albignasego (PD) @ CC Ipercity

● Sab 27.05 – Sesto San Giovanni (MI) @ CC Vulcano

● Dom 28.05 – Reggio Emilia @ CC I Petali

CALENDARIO PAOLA & CHIARA PER SEMPRE

Venerdì 5 maggio 2023 || DATA ZERO Trezzo sull’Adda (MI) @ Live Club

Sabato 13 maggio 2023 || Milano @ Fabrique SOLD-OUT

Domenica 14 maggio 2023 || Milano @ Fabrique

Venerdì 19 maggio 2023 || Roma @ Auditorium Conciliazione

Sabato 20 maggio 2023 || Roma @ Auditorium Conciliazione

CALENDARIO PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE

Venerdì 14 luglio 2023 || Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Trento e Trieste

Martedì 1 agosto 2023 || Francavilla al Mare (CH) @ Piazza Sant’Alfonso

Domenica 20 agosto 2023 || Lignano Sabbiadoro (UD) @ Arena Alpe Adria

Domenica 3 settembre 2023 || Verona @ Teatro Romano

Giovedì 7 settembre 2023 || Moncalieri (TO) @ RITMIKA FESTIVAL PalaExpo

Sabato 9 settembre 2023 || Brescia @ Castello di Brescia

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Goigest