Fabrizio Moro “La mia Voce vol.2”

Fabrizio Moro, dopo una trionfale tournèe teatrale nelle principali città italiane è tornato, venerdì 19 maggio, con l’Ep “La mia Voce vol. 2” e, in radio con il singolo “Dove” (Fattoria del Moro – Distr. Warner Music Italy), brano pop melodico con qualche sfumatura elettronica.



Fabrizio Moro cantautore ed autore completo e versatile, è capace di conquistare il pubblico grazie alla sua musica e alle sue parole sempre intense e profonde, alla sua personalità autentica e alla sua capacità di evolversi continuamente. Un artista che ha fatto della sua passione per la musica una missione di vita, regalando emozioni e momenti indimenticabili a tutti coloro che lo seguono.

“Ti svegli prima delle tue paure, che prima o poi qualcuno guarirà… e quelle sai che sono ormai sicure, ma ti hanno reso sempre unica, nascosta Dietro ad una sigaretta perché dentro c’è racchiusa la pazienza di chi aspetta” (tratto da “Tutta la voglia di vivere” di F. Moro)

“La mia Voce vol.2” sarà disponibile in formato digitale, cd e vinile colorato.

Il cantautore romano, ha deciso, mentre terminava la lavorazione del disco di portarlo in scena, eseguendo i nuovi brani, durante il tour “Racconti Unplugged” partito da Roma lo scorso 20 marzo.

“La mia Voce vol. 2” contiene 6 brani: canzoni d’amore, ballate crude ed immediate e brani pop impreziositi dalla straordinaria penna di Fabrizio, abile nel destreggiarsi tra le parole e le note di una narrazione sempre in bilico tra personale e universale, sospesa a mezz’aria tra forza e fragilità.

Tracklist “La mia voce vol.2” :



Tutta la voglia di vivere

“Tutta la voglia di vivere”, una ballata cruda e immediata, piena di speranza, impreziosita dalla straordinaria penna di Fabrizio Moro, abile nel destreggiarsi tra le parole e le note di una narrazione sempre in bilico tra personale e universale, sospesa a mezz’aria tra forza e fragilità. Perché, alla fine, non esiste alcun libretto di istruzioni per riuscire a decifrare le difficoltà, per riuscire ad affrontare al meglio il momento in cui il mondo sembra cascarti addosso. Una canzone può arrivare in tuo soccorso per andare oltre e aiutarti ad alleviare quelle tue stesse pene, ricordandoti di non essere solo.

Il sole

È il brano che ha sbloccato il processo di ricerca di questa seconda parte dell’album. Parlo delle sensazioni che ho nei confronti di quelle persone che hanno segnato il mio percorso emotivo e che, purtroppo oggi, non ci sono più. Le persone che ho perso contro la mia volontà. Tutti i momenti più belli e significativi che ho vissuto con questo facce che non ci sono più sono comunque sottolineati dalla luce del sole. Le parole di questa canzone sono dettate dal ricordo e dalle sensazioni che quei ricordi mi hanno lasciato dentro”

Dove

“Credo che sia il testo, tra gli ultimi che ho scritto, che mi rappresenta di più. È un punto di vista sulla vita perché spesso mi sono messo in movimento per trovare un punto di arriva anche se un punto di arrivo non ce lo avevo, non esisteva. Soprattutto nei momenti di disperazione, non sapevo dove andare. Spesso bisogna sforzarsi di camminare anche se non si conosce bene la strada, perché stare fermi soprattutto con la testa e con l’immaginazione crea dei punti di attrito con la vita. Bisogna andare, sempre anche quando non si conosce la destinazione”

Una vita intera

Questa è una canzone che descrive l’equilibrio interiore che si genera invece quando sai quello che vuoi da chi hai scelto, anzi lo desideri con tutto te stesso perché sei sicuro di quello che hai davanti, sei sicuro dell’amore che provi e sei sicuro che quella persona è e sarà per sempre la tua strada. Quando provi questo tipo d’amore allora puoi scavalcare ogni muro e affrontare qualsiasi tipo di difficoltà, perché quando tutto è trasparente diventi molto molto più forte

Senza di te

“Senza di te” è un pezzo trascinante, romantico ma non stucchevole, poetico ma non snob, urbano ma non metropolitano.

“Senza di te” è un brano d’amore coinvolgente e capace di evocare ricordi, richiamando uno stile contemporaneo e un’eleganza d’altri tempi, restituendo un colore pop alla canzone d’autore.

Tutte le parole

Racconta un disagio interiore di Fabrizio Moro nato da una relazione tossica. Una delle cose peggiori che può capitare nella vita è innamorarsi di una persona torbida e assorbire consapevolmente bugie mentre cerchi di giustificarle per amore, è una delle sensazioni più brutte che puoi vivere e non ha niente a che fare con l’amore… anzi è quanto di più lontano possa esserci dall’amore.

