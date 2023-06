Concluso il contest per emergenti “Credici Sempre”

Share

Si è concluso il contest per artisti emergenti “Credici Sempre” organizzato dall’Associazione Romantico Ribelle in memoria di Michele Merlo, il giovane cantautore vicentino scomparso prematuramente due anni fa per una leucemia fulminante. La commissione tecnica, formata da produttori, giornalisti e esperti del settore, è al lavoro per definire la rosa dei 10 finalisti che parteciperanno all’evento per ricordare Michele previsto per il prossimo 10 giugno a Jesolo.

«Le numerose iscrizioni ricevute ci hanno costretto a cambiare il regolamento in corsa», hanno fatto sapere gli organizzatori. In particolare sono stati creati due circuiti diversi uno per gli interpreti delle cover dell’artista scomparso e uno per chi ha presentato i propri inediti. All’evento del 10 parteciperanno quindi i cinque artisti per ogni circuito scelti dalla commissione esaminatrice.

«Non è stato semplice scegliere i finalisti, ci sono arrivate moltissime iscrizioni e tutte di buona qualità. La scelta è ricaduta su chi ci ha emozionato di più rispetto all’interpretazione delle cover, motivo per cui siamo andati in deroga alla regola iniziale di scegliere pezzi diversi mentre invece in finale ci sarà anche chi ha scelto di interpretare la stessa cover. Per gli inediti, invece, abbiamo dovuto fare un discorso più tecnico anche in vista della pubblicazione del pezzo con una casa discografica e considerando anche che l’inedito presentato deve essere libero da vincoli contrattuali precedenti. Nessun giudizio di merito quindi, erano tutti lavori ben fatti solo alcuni più pronti di altri. A tutti coloro che hanno partecipato ma non sono stati scelti diciamo di continuare a lavorare e a credere nei propri sogni proprio come dice il nome del contest».

La lista dei vincitori verrà comunicata sui social dell’associazione il 6 giugno (giorno esatto del secondo anniversario della morte di Merlo). Gli eventuali finalisti minorenni dovranno necessariamente essere accompagnati da uno dei due genitori.

Dal 1° giugno è disponibile “Brooklyn”, l’inedito di Michele Merlo, uscito in occasione del secondo anniversario della tragica scomparsa del cantautore. Il singolo, co-scritto insieme a Flavio Bruno Pardini (in arte, Gazzelle) e prodotto presso il Take Away Studios di Modena.

