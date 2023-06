Officina Pasolini presenta “Mettiti Scomodo”

Share

Provocatorio, pungente, scomodo! Ma anche divertente, seducente, spiazzante, sincero. Giovedì 6 luglio va in scena a Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta Formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio,lo spettacolo Mettiti scomodo, progetto di moderno teatro-canzone scritto, recitato e cantato da Luca Rossetti.

Un viaggio decisamente ad “alta quota emotiva”, uno spettacolo nudo, sagace, coinvolgente. Attraverso un‘orchestrazione di note, gesti, parole, Luca Rossetti, autore, cantante e attore dallo stile unico e originale, indaga con cruda semplicità l’essere e la società di oggi nella sua più trasparente attualità. L’epoca che stiamo attraversando ci impone il suo nuovo ordine. Ormai tutto ha cambiato volto e scopo in questa tecnomorfa condizione del vivere in cui siamo precipitati. Ma ognuno di noi ha fatto la sua parte e allora … come non farci i conti?

Sei monologhi e dodici canzoni scritti ed interpretati da Luca Rossetti daranno vita ad un caleidoscopico contenitore di lucide riflessioni, imbarazzanti verità, comiche considerazioni sulla nostra nuova quotidianità attraverso uno sguardo sottile e affilato, espresso con eleganza, naturalezza e sarcasmo. Il linguaggio è spiritoso e tagliente, a creare un gioco musico-teatrale che colpisce e accoglie, avvolge e sospende con atipiche sonorità pop alternate a ironiche narrazioni. Leggera la musica, leggero lo stile che punta dritto… al cuore!

Sulla scena Luca Rossetti,

affiancato da Pietro Casadei basso, Alberto Lattuada piano e tastiere,

Fernando Pantini chitarre, Erika Scherlin voce.

Le voci registrate sono di Moni Ovadia e Paola Tortora,

il video sul brano “Ridatemi l’anima” è di Massimo Scognamiglio.

La regia è di Paola Tortora.

GLI ARTISTI

–Luca Rossetti– autore, cantante, attore dallo stile unico e originale, si forma presso Lee Strasberg Institute e debutta a New York con un suo lavoro dal titolo Seeking Buds.

–I musicisti e la cantante collaborano con i grandi nomi della musica leggera italiana.

Oltre ai musicisti in scena hanno partecipato al progetto: Chitarre – Bernardo Nardini, Giacomo Gagliardini, Percussioni – Simone Talone / Pietro Petrosini, Basso/Contrabasso – Alessandro Accardi, Violoncello – Giovanna Famulari, Violino – Angela Foddanu, Flauto – Elisabetta di Fortunato, Sax/Clarino – Sebastiano Forti

–Paola Tortora – si forma e collabora con i maggiori esponenti del teatro contemporaneo europeo

e russo, realizza come attrice e regista, da più di 30 anni, spettacoli con musica dal vivo nell’ambito

del teatro di ricerca e di innovazione.

–La voce registrata sul brano “Ridatemi l’anima” è di Moni Ovadia

– Il Video sul brano “Ridatemi l’anima” è di Massimo ScognamiglioDrusilla Foer a Sanremo 2022 ha cantato il brano “Guerra” con l’arrangiamento di Franco Godi

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano

Evento Gratuito

per assistere all’evento è necessario prenotarsi sul profilo Eventbrite di Officina Pasolini al seguente link http://officina-pasolini.eventbrite.com

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

www.officinapasolini.it

Comunicato Stampa