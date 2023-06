Marcio “Samurai”

Share

“un brano che racconta l’inesauribile bisogno di proteggere la persona a cui si è legati, a costo della propria vita”

Sarà disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 30 giugno “SAMURAI” (distribuzione Universal Music Italia) nuovo singolo di MARCIO, giovane cantautore della scena urban pop classe ’98: “un brano che racconta l’inesauribile bisogno di proteggere la persona a cui si è legati, a costo della propria vita”.

La scrittura dei suoi testi è romantica ma con venature crude, la sua musica unisce le melodie della vecchia scuola cantautorale italiana e la passione verso la musica contemporanea pop e trap per creare nuove letture, legate alla sua sensibilità, al suo romanticismo e all’attenzione alle dinamiche sociali, così come avviene in “Samurai”: “La protezione è la prima promessa, la forza che lega due anime – spiega l’artista – La difesa è un’arma, una spada affilatissima capace di infligere dolore e di alleviarlo, che attraversa senza ferire, potente, precisa e in grado di riconoscere, in un club al buio, un paio di occhi blue sky. Ma qual è il confine tra amore e dipendenza?

Il brano è stato scritto da Marcio, composto dall’artista in collaborazione con Jacopo Ilari e Paolo Ojetti, che si sono occupati anche della registrazione e arrangiamento. Mixaggio a cura di Paolo Ojetti

MARCIO (Pasquale Chiavaro), classe 98, è un giovane cantautore della scena urban pop. A 14 anni, arriva terzo al Concorso Nazionale “Enrico Zangarelli” di Città di Castello per la categoria Fiati Solisti, avvicinandosi così allo studio del clarinetto. A 18 anni, inizia a studiare canto, mentre continua a mantenere attivo lo studio unendo anche la conoscenza del pianoforte, strumento musicale principale per la scrittura delle canzoni. A giugno 2021 viene pubblicato il suo primo singolo “Carezze” (prodotto da Stefano Giungato) e in contemporanea esce anche il videoclip con la partecipazione dell’attrice Giulia Petrungaro. Nel 2022 si laurea in Scienze Della Formazione Primaria e sempre nello stesso anno, apre alcuni concerti di grandi artisti del panorama italiano, quali Elisa (“Back to the future tour” – Parco della Musica di Roma), Fred De Palma e Shade. In giugno ha aperto il concerto di Rose Villain a Firenze. Attualmente è in studio per la stesura di nuovi brani sia per i suoi progetti futuri, sia anche per il suo desiderio di scrivere canzoni per altri interpreti.

Com Stampa Universal