Online “Oro” il nuovo singolo di Mida

È online il videoclip di “Oro”, il nuovo singolo di MIDA, co-scritto e co-prodotto con i BNKR44 e già disponibile su tutte le piattaforme per Dinero – under exclusive license to Believe.



Tra i più promettenti talenti dell’urban pop italiano, l’artista italo-venezuelano da oltre 45 milioni di stream dimostra anche in “Oro” di essere capace di trasformare in qualcosa di prezioso tutto quello che tocca, come il re mitologico omonimo.

Dopo “Casa”, brano con cui ha ripercorso i ricordi della sua infanzia attraverso l’immagine di un bambino che cambia paese, “Fuori Posto”, nel quale affronta la sensazione di spaesamento tipica di chi si ritrova in un nuovo contesto, dopo diversi milioni di streams e un brano – Ricordami di scordarti – certificato Disco D’Oro, si aggiunge anche “Oro” alla crescente collezione di successi di Mida.



“Oro” è la perfetta espressione dello stile urban di Mida, un brano che entra immediatamente in testa grazie all’energia trascinante del ritornello e all’immediatezza del testo, che attinge con freschezza alle diverse sfumature del linguaggio pop per parlare di un amore che ha il potere di far splendere e brillare tutto ciò che tocca:

“‘Oro’ parla di come una persona che entra nella tua vita riesca a trasformare tutte le situazioni negative in positive, così tanto da sembrare fastidiosa come qualità (“ti amo tanto che ti odio”). È una qualità che io definisco preziosa, quella di splendere sempre come l’oro e di non arrugginirsi mai, a mio parere ce l’hanno poche persone. Penso che il pezzo sia per tutti e poi il gioco tra il titolo e il mio nome mi fa volare.”

(Mida)

CREDITI “ORO”

Autori: Christian Prestato, Duccio Caponi, Andrea Locci

Compositori: Dario Lombardi, Gianmarco Grande

Producer: Erin, GRND

Etichetta: Dinero – under exclusive license to Believe

CREDITI VIDEO

Starring: Christian Mida, Alice

Director: Alessandro Maiorano

Executive producer: Annakarin Sorbellini

1AD/1AC: Mattia Saggiomo

Elettrico/Gaffer: Anthony Cavarretta

DOP: Alessandro Maiorano

Stylist: Tommaso Rosati

MUA: Myra Soffiaturo

Photographer: Kito

Graphics: Loller

Actors: Giacomo Biolchi, Maria Annarumma



BIO

MIDA, giovanissimo artista italo-venezuelano, riconosciuto tra le promesse più interessanti del panorama italiano, nasce a Caracas da madre venezuelana e padre italiano e cresce a Milano. Si avvicina alla musica all’età di 11 anni e si rende conto che la musica lo avrebbe accompagnato per il resto dalla sua vita. Ancora minorenne si fa notare per i suoi freestyle pubblicati sul web e durante i contest a cui partecipa finché, a soli 16 anni, apre il tour italiano di Emis Killa.

Davvero (giugno 2020), segna il primo tassello di un nuovo percorso discografico, seguito da MMM, prodotta da Lax e Dinero, punto di svolta nel nuovo viaggio di Mida. In parallelo dimostra grande capacità come performer nei format culto di Real Talk e collabora all’album Napoli 51 di Nicola Siciliano nel brano Slide (Passo Dopo Passo). Il 2021 si apre con la pubblicazione di Ricordarmi di scordarti, già certificato Disco D’Oro, e di Lento, seguiti nel 2022 dall’uscita di Stupido Sentimento e dalla collaborazione con Olly nel brano Fidati di me. A ottobre 2022 esce il suo nuovo singolo Ti sta bene, seguito dalla pubblicazione di Malditè, brano in gara alla finale di Sanremo Giovani 2023. Il 2023 si apre con l’uscita di Casa, seguito in giugno dall’ultimo singolo “Fuori Posto”.

Comunicato Stampa: Astarte Agency